Моддеры перенесли новую систему друзей Minecraft на старые версии и выделенные серверы

Независимая команда разработчиков представила новый проект под названием OpenFriend. Эта модификация и набор плагинов позволяют игрокам в Minecraft Java Edition использовать полноценный внутриигровой список друзей для подключения к любым серверам. Разработка переносит функционал, который был официально представлен только в тестовом снимке 26.2, на более старые версии игры и выделенные серверы.

Официально разработчики из Mojang добавили систему друзей и прямое подключение лишь недавно. Однако проект OpenFriend позволяет обойти это ограничение. Теперь пользователи могут приглашать товарищей на свой сервер прямо через игровое меню, не заставляя их вручную вводить сетевые адреса. Инструмент поддерживает работу в автономном режиме, а для онлайн серверов предусмотрен специальный плагин обхода проверки лицензии.

Проект разделен на 5 взаимосвязанных компонентов, включая автономное консольное приложение, плагины для серверных ядер Spigot, Paper и Velocity, а также клиентские модификации. На данный момент клиентская часть доступна для загрузчика Fabric и охватывает 30 различных сборок игры, начиная с версии 1.16.5 и заканчивая версией 1.21.11. В будущем авторы планируют добавить поддержку Forge и NeoForge.

Для работы системы требуется 1 авторизация через учетную запись Microsoft. После этого токен зашифровывается и сохраняется локально. Модификация поддерживает трансляцию статуса, управление запросами и загрузку скинов.

В сообществе релиз вызвал бурное обсуждение. Пользователи отмечают, что новинка может составить серьезную конкуренцию популярному моду Essential, который ранее был 1 из основных решений для совместной игры без настройки портов. Разработчик проекта под ником Zero подчеркнул, что главная цель состоит в обеспечении работы списка друзей на выделенных серверах 24 часа в сутки и 7 дней в неделю без необходимости держать личный компьютер постоянно включенным.

Создатели подчеркивают, что проект является абсолютно независимым и распространяется по открытой лицензии. Он никак не связан с корпорацией Microsoft или брендом Xbox.