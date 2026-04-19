Модификация PortalMod добавила механики из игры Portal в Minecraft

Команда Snowy Shack, состоящая из 3 человек, выпустила новую модификацию PortalMod для игры Minecraft. Проект доступен для версии 1.16.5 и переносит знакомые игровые механики из серии пространственных головоломок Portal в кубическую песочницу.

Помимо портальной пушки авторы добавили большое количество узнаваемых элементов тестовых камер. Игроки могут взаимодействовать с кубами компаньонов, нажимными панелями и распределителями объектов. Для соединения механизмов предусмотрены специальные линии передачи сигнала, которые заменяют стандартную пыль из красного камня. В арсенале строителей испытаний появились гели с уникальными физическими свойствами, поля уничтожения материи, воздушные панели веры и автоматические порталы.

Создатели не забыли про опасности и декоративные элементы. В камерах можно разместить боевые турели или бассейны со смертельной жидкостью для устранения неудачливых испытателей. Для строительства помещений доступны черные и белые стеновые панели с различными вариантами размещения, мерцающее освещение, настраиваемые информационные таблички и железные каркасы. После успешного прохождения всех тестов игроки смогут найти заветный торт.

Модификация создавалась с прицелом на полную совместимость с режимом выживания и поддерживает многопользовательскую игру для совместного решения головоломок. При желании пользователи могут отправить финансовое пожертвование авторам. За это разработчики выдают специальный визуальный облик для портальной пушки, который будет виден абсолютно всем участникам на сервере.