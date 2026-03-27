Mojang обещает неограниченные возможности для будущих обновлений Minecraft

Разработчики Minecraft продолжают показывать, что в будущем игры возможно всё, даже идеи, которые раньше считались «слишком ранними» или неудачными. После недавнего обновления Tiny Takeover команда готовит масштабный апдейт Chaos Cubed, но, по словам продукта-менеджера Анны Лундгрен, это не ограничивает возможности для новых и старых концепций.

«Ничто не исключено, когда речь идёт о будущем Minecraft», — отметила Лундгрен в интервью Gamespot. Mojang активно пересматривает заброшенные идеи, чтобы оценить, могут ли они быть реализованы в современном мире игры.

Примером служит медный голем, предложенный для голосования за нового моба на Minecraft Live 2021, который тогда проиграл. Лундгрен рассказала, что после многих лет обсуждений голем всё же появился в обновлении The Copper Age в сентябре прошлого года.

Также вернулись идеи с «светлячковыми кустами». Первоначально их планировали добавить в 2022 году, но отложили после того, как выяснилось, что светлячки опасны для настоящих лягушек — хотя для Minecraft-лягушек это не представляло реальной угрозы. В итоге экосистемные «светлячковые кусты» появились в игре в 2025 году.

«Очень здорово, когда идеи, которые в своё время казались нерелевантными, возвращаются и находят своё место», — добавила Лундгрен. Mojang таким образом показывает, что для Minecraft будущее ограничено только воображением команды и игроков.