Mojang откажется от OpenGL в Minecraft Java Edition в пользу Vulkan ради улучшения графики

Студия Mojang Studios официально объявила о планах по серьезной технической переработке Minecraft: Java Edition. Разработчики намерены постепенно отказаться от устаревшего графического интерфейса OpenGL и заменить его на более современный API Vulkan. Этот процесс начнется уже в текущем году и призван существенно улучшить визуальную составляющую популярной песочницы.

Представители студии пояснили, что переход на новую технологию позволит внедрить в Java-версию поддержку функции Vibrant Visuals, которая на данный момент является эксклюзивом издания Bedrock. Эта опция включает в себя улучшенное освещение текстур, высококачественные отражения и направленные солнечные тени. Помимо косметических улучшений, смена API откроет разработчикам новые пути для оптимизации производительности игры на современных системах.

Решение о миграции также продиктовано необходимостью поддерживать актуальность проекта. OpenGL был создан еще в девяностых годах и сейчас считается устаревшим, тогда как Vulkan активно развивается с середины прошлого десятилетия. Особую роль в этом решении сыграла политика компании Apple, которая планирует в будущем полностью отключить поддержку приложений на OpenGL в своих операционных системах. Благодаря переходу на Vulkan игра продолжит стабильно работать на устройствах Apple через специальные слои совместимости.

Процесс отказа от старого API будет постепенным. Начиная с летних обновлений, в тестовых сборках игры (снапшотах) появится возможность переключаться между OpenGL и Vulkan в настройках. Это позволит игрокам сравнить производительность и выявить возможные ошибки. Разработчики предупредили, что авторам модификаций и ресурс-паков придется адаптировать свои творения под новые технические реалии. После завершения перехода Mojang планирует обновить минимальные системные требования для Minecraft: Java Edition.