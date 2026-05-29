Нейросеть Claude Opus 4.8 воссоздала работающий клон Minecraft с 1 попытки

Новая большая языковая модель Claude Opus 4.8 от компании Anthropic успешно сгенерировала рабочую копию популярной игры Minecraft по 1 текстовому запросу. Проект был запущен с 1 попытки без необходимости исправлять ошибки в коде, а общая стоимость генерации составила около 10 долларов США.

Разработчики и энтузиасты начали активно тестировать возможности искусственного интеллекта Claude Opus 4.8, который вышел 28 мая 2026 года. Модель проверяют в различных сценариях, включая написание сложного программного кода и создание интерактивных приложений. Одним из заметных тестов стала попытка воссоздания игровых механик в реальном времени.

Пользователь под ником Angel поделился результатами запуска теста по генерации копии Minecraft. Предыдущая версия ИИ, Claude Opus 4.7, испытывала трудности с созданием крупных проектов за 1 раз, часто допуская логические ошибки в коде. В случае с обновленной версией Claude Opus 4.8 Max код заработал сразу. Модель полностью спроектировала трехмерное окружение и базовые механики без дополнительных циклов отладки. Стоимость выполнения этого запроса составила от 9 до 10 долларов США.

Полученный в результате генерации клон запускается в окне браузера. В нем воссоздан узнаваемый визуальный стиль оригинала с кубическим ландшафтом, состоящим из блоков земли, травы, песка, камня и древесины. Игрок может исследовать процедурный мир, разрушать блоки и устанавливать новые ресурсы из доступного списка, включая стекло и доски. Также в коде прописана функция переключения в режим полета для более быстрого перемещения по карте. В интерфейсе присутствует подсказка с клавишами управления.

В обсуждениях тестирования пользователи отметили значительный прогресс в сфере веб-разработки с помощью искусственного интеллекта. Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что еще 2 года назад создание трехмерной игры по 1 текстовой строке казалось недостижимым, а сегодня этот процесс стал доступным и быстрым. При этом специалисты указывают, что основным преимуществом Claude Opus 4.8 является именно стабильность генерации кода и снижение числа ошибок в длинных контекстных окнах, в то время как общий предел возможностей ИИ изменился незначительно.