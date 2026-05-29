Нейросеть Claude Opus 4.8 воссоздала работающий клон Minecraft с 1 попытки

Новая большая языковая модель Claude Opus 4.8 от компании Anthropic успешно сгенерировала рабочую копию популярной игры Minecraft по 1 текстовому запросу. Проект был запущен с 1 попытки без необходимости исправлять ошибки в коде, а общая стоимость генерации составила около 10 долларов США.
Разработчики и энтузиасты начали активно тестировать возможности искусственного интеллекта Claude Opus 4.8, который вышел 28 мая 2026 года. Модель проверяют в различных сценариях, включая написание сложного программного кода и создание интерактивных приложений. Одним из заметных тестов стала попытка воссоздания игровых механик в реальном времени.
Пользователь под ником Angel поделился результатами запуска теста по генерации копии Minecraft. Предыдущая версия ИИ, Claude Opus 4.7, испытывала трудности с созданием крупных проектов за 1 раз, часто допуская логические ошибки в коде. В случае с обновленной версией Claude Opus 4.8 Max код заработал сразу. Модель полностью спроектировала трехмерное окружение и базовые механики без дополнительных циклов отладки. Стоимость выполнения этого запроса составила от 9 до 10 долларов США.
Полученный в результате генерации клон запускается в окне браузера. В нем воссоздан узнаваемый визуальный стиль оригинала с кубическим ландшафтом, состоящим из блоков земли, травы, песка, камня и древесины. Игрок может исследовать процедурный мир, разрушать блоки и устанавливать новые ресурсы из доступного списка, включая стекло и доски. Также в коде прописана функция переключения в режим полета для более быстрого перемещения по карте. В интерфейсе присутствует подсказка с клавишами управления.
В обсуждениях тестирования пользователи отметили значительный прогресс в сфере веб-разработки с помощью искусственного интеллекта. Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что еще 2 года назад создание трехмерной игры по 1 текстовой строке казалось недостижимым, а сегодня этот процесс стал доступным и быстрым. При этом специалисты указывают, что основным преимуществом Claude Opus 4.8 является именно стабильность генерации кода и снижение числа ошибок в длинных контекстных окнах, в то время как общий предел возможностей ИИ изменился незначительно.
Подозреваю ей просто исходники скормили не более. Ибо по игровому процессу видно что за основу взяты первые билды. Которые каждый колека уже пробовал сделать сам. Так сказать майнкрафт у себя дома. Так что закономерно можно сказать что не с 1 раза она написала. А просто взяла уже готовый промт рабочий и вставили грубо говоря. Может там от себя ещё что, то нацарапала. Это врятли.
