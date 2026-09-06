Нейросеть возвела копию Нью-Йорка в Minecraft за несколько минут с помощью протокола MCP

Компания Higgsfield AI продемонстрировала возможности генеративных алгоритмов в популярной песочнице Minecraft, заставив нейросеть под обозначением GPT-6 Astra построить детализированный виртуальный мегаполис. Процесс генерации происходил с использованием фирменного протокола Higgsfield MCP, который отправлял программные команды и скрипты непосредственно в запущенный клиент игры версии NeoForge 1.20.1. Модели поставили задачу воссоздать город по мотивам Нью-Йорка на участке размером 1200 на 1200 блоков.

В процессе выполнения запроса алгоритм самостоятельно разметил дорожную сетку и сгенерировал несколько функциональных зон, включая коммерческий центр, жилые кварталы с характерными постройками из коричневого камня, набережные, парки и подвесные мосты. Отдельное внимание система уделила центральным высоткам, среди которых появились аналоги небоскребов Эмпайр-стейт-билдинг высотой в 456 блоков и Крайслер-билдинг высотой в 353 блока. Согласно финальному отчету консоли, нейросеть разместила на карте 509 зданий, из которых 338 оказались высотными объектами с остеклением и базовыми интерьерами.

Публикация ролика сопровождалась заявлением представителей Higgsfield AI, которые без ложной скромности объявили, что общий искусственный интеллект наконец-то наступил. Разработчики попытались преподнести шаблонную процедурную застройку кубического мира как качественный скачок технологий и доказательство появления полноценного цифрового разума.

Сообщество игроков и технические специалисты встретили подобный пафос волной жесткой критики и насмешек. Пользователи сети отметили, что запуск консольных скриптов и расстановка заготовленных ассетов через стандартные инструменты автоматизации не имеют ничего общего со сверхразумом. В комментариях разработку открыто назвали банальной надстройкой над готовыми библиотеками, указав на то, что для решения подобных задач вовсе не требуется стороннее программное обеспечение от сторонних компаний.

Дополнительным поводом для споров стал вопрос обесценивания пользовательского контента. Пока увлеченные энтузиасты тратят до 10 лет жизни на ручное проектирование реалистичных мегаполисов и проработку каждой улицы, нейросеть штампует блочные коробки за несколько минут. Впрочем, среди создателей контента для многопользовательских серверов нашлись и сторонники утилиты, посчитавшие такой подход практичным способом быстрой черновой подготовки масштабных карт.