Несмотря на критику зрителей, сиквел экранизации Minecraft уже обсуждается

Премьера фильма Minecraft от студий Warner Bros. и Legendary стартовала с впечатляющих кассовых сборов, несмотря на сдержанную реакцию зрителей. Комедийная экранизация знаменитой игры показала лучший старт 2025 года среди фильмов, основанных на видеоиграх, собрав 157 миллионов долларов за первый уикенд. Это позволило ленте обойти лидера проката последних недель — Капитан Америка: Новый мир, а также приблизиться к рекорду Братьев Супер Марио в кино.

Однако высокий финансовый старт не спас фильм от критики. Поклонники оригинальной игры выразили недовольство тем, как в фильме обошлись с игровым миром — многие посчитали экранизацию упрощённой и несерьёзной. Обычные зрители также оставили немало прохладных отзывов, отмечая слабый сценарий и спорный юмор. Несмотря на это, обсуждение сиквела уже идёт.

Режиссёр фильма Джаред Хесс в недавнем интервью заявил, что работа над продолжением вполне вероятна. По его словам, «в игровой вселенной Minecraft так много неизведанного, что хочется вернуться и сделать больше». Он добавил, что команда получала удовольствие от создания первой части и уже наметила, в каком направлении может двигаться продолжение.

Финальные титры первого фильма содержат сцену с намёком на будущую часть — в ней появляется Алекс, вторая иконка Minecraft наряду со Стивом. Хесс подтвердил, что именно этот персонаж станет центральным в сиквеле:

Это будут Стив (в исполнении Джека Блэка) и Алекс. Мы точно собираемся рассказать их общую историю.

Несмотря на вероятное резкое падение сборов во вторую неделю, успех первого уикенда и интерес к сцене после титров заставляют студии задуматься о развитии франшизы. Если сиквел состоится, у создателей будет шанс учесть критику и показать более уважительное отношение к оригинальной игре. Или они окончательно всё испортят.