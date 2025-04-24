Netflix выпустит сериал по Minecraft - шоу покажут в июне на фестивале Annecy 2025

Шоу должно показать оригинальную историю и мир в новом свете. Созданием сериала занимается студия WildBrain (Sonic Prime и Ninjago: Dragons Rising). Первые трейлеры шоу появились ещё в 2024 году.

Премьера сериала состоится 12 июня на кинофестивале Annecy 2025. Другие подробности в Netflix не раскрыли.

Напомним, ранее компания Warner Bros. Pictures сообщила о начале производства сиквела фильма «Minecraft в кино». Информацию подтвердил генеральный директор Майк Де Лука.

Minecraft вышел в 2011 году. Это игра-песочница, в которой игроки исследуют и осваивают мир, собранный из кубических блоков. Игра доступна на ПК (Windows, MacOS, Linux), консолях (Xbox One, Xbox Series X/S, PS 3, PS4, PS5) и мобильных устройствах (IOS/Android).