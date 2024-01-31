Новое дополнение для Minecraft позволит сыграть за Годзиллу и разрушать города

Популярная песочница Minecraft с практически безграничными возможностями для игроков обзавелась новым дополнением. Теперь в игре можно устраивать полноценные битвы огромных кайдзю из монструозной вселенной Monsterverse. Свежий аддон позволяет взять под свой контроль Годзиллу или Конга и отправиться разрушать целые города. С этими и другими возможностями дополнениями можно ознакомиться в релизном трейлере, который представлен ниже.
Пришло время встретиться с королем монстров в новом мире приключений Годзиллы от Team-KYO и Impress. Выберите любимый фильм о Годзилле и приступайте к разрушению города. Постарайтесь выжить, спасаясь от гнева Годзиллы, или разрушьте целый город в образе легендарного чудовища.
Дополнение Minecraft Godzilla представлено в виде отдельного мира, куда могут попасть все покупатели DLC. Оно выполнено в духе известных фильмов о монстрах и содержит несколько игровых режимов. Игроки могут в образе кайдзю отправиться уничтожать город или, наоборот, встать на его защиту от монстров. Кроме того, аддон позволяет в одиночку или в кооперативе исследовать различные локации из фильмов, собирать коллекционные предметы и проводить битвы между монстрами.
Новое DLC для Minecraft уже доступно в Bedrock версии песочницы.