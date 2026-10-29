NVIDIA добавила трассировку путей в Minecraft через RTX Remix 1.6

NVIDIA выпустила крупное обновление платформы RTX Remix 1.6, которое добавляет полноценную трассировку путей (path tracing) в Minecraft Java Edition (v1.21.1). Обычные геймеры уже могут протестировать реалистичное освещение в специальном демо-мире от Blockworks с PBR-текстурами высокого разрешения. В то же время моддеры получили улучшенный инструментарий для графического апгрейда других классических игр.

Параллельно на ПК состоялся релиз экшена Phantom Blade Zero, который стал доступен в Steam и Epic Games Store. Игра с первого дня получила максимальную поддержку графических технологий NVIDIA для видеокарт семейства GeForce RTX. Проект щеголяет не только реалистичным освещением на базе трассировки лучей и путей, но и полноценной интеграцией новейшей версии DLSS 4.5, которая включает функции Dynamic Multi Frame Generation и Ray Reconstruction для достижения максимальной плавности и четкости картинки.

Также NVIDIA представила ряд технологий для разработчиков на базе экосистемы RTX Spark для Windows ARM. Главным анонсом стал запуск DLSS 5 с нейросетевым рендерингом 3D-Guided Neural Rendering, который дебютирует в NBA 2K27. Кроме того, создателям игр стали доступны плагин DLSS 4.5 для Unreal Engine и оптимизированная кодовая база в ветке RTX Branch для UE 5.8.

Важным шагом в развитии ИИ стало обновление платформы NVIDIA ACE. Представленная локальная модель Nemotron 3.5 Bolt E4B позволяет создавать умных NPC, обрабатывая их диалоги прямо на устройстве пользователя без задержек сети. В дополнении к этому разработчики получили доступ к превью open-source проекта MotionBricks для генерации физики движений персонажей в реальном времени.