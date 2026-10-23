NVIDIA выпустила бета-версию RTX Remix для Minecraft Java Edition с полноценной трассировкой пути

Подразделение NVIDIAGameWorks открыло исходный код и выложило в публичный доступ проект RTX Remix for Minecraft под лицензией Apache 2.0. Модификация внедряет полноценную аппаратную трассировку пути в Minecraft Java Edition версии 1.21.1 на базе загрузчика Fabric. В отличие от официальной интеграции трассировки лучей в издании Bedrock, развитие которой фактически остановилось, новый инструментарий нацелен на главную платформу моддинга и предлагает кинематографический уровень освещения с нулевой фальсификацией рендера.

Графическое ядро берет на себя честный расчет света для каждого блока, моба, спецэффекта и частицы. Лучи многократно переотражаются от поверхностей, пробиваются сквозь цветное стекло, рассеиваются под водой и вызывают динамическое смешивание цветов соседних граней. В состав сборки включен базовый набор текстур стандарта LabPBR от художников NVIDIA с картами нормалей, шероховатостей и подповерхностного рассеивания SSS. Также модификация добавляет в игру новый блок - медный маяк, работающий как управляемый направленный прожектор с регулировкой угла конуса и поддержкой редстоуна, а факелы и горящие предметы в руках персонажа теперь реалистично освещают окружение.

Разработчики открыто предупредили о раннем статусе первой сборки 0.1.0, оптимизацию которой проводили под конкретный демонстрационный мир от команды BlockWorks.

Это бета-версия. Она создавалась как демонстрация технологий, но мы любим Minecraft и хотим, чтобы проект развивался как модификация рендеринга. Мы настраивали ее на одном демонстрационном мире от BlockWorks, и именно в тех местах, которые задействованы на карте, игра выглядит и работает лучше всего. Мы старались исправить максимум проблем, но релиз выходит с известными ошибками, и в нем наверняка обнаружатся новые баги.

- Разработчики из команды NVIDIA GameWorks

В сопроводительном отчете авторы выделили 3 проблемные области, оставшиеся без должного внимания. Модификация почти не проверялась на совместимость с другими модами, а столь глубокий перехват графического конвейера и пайплайна чанков делает конфликты со сторонними надстройками практически неизбежными. Полноценное прохождение в режиме выживания также не тестировалось, поэтому многие блоки, мобы и неисследованные измерения могут отрисовываться с дефектами или снижать производительность. Наконец, проект жестко ограничен версией 1.21.1, а портирование рендерера на последующие апдейты создатели надеются целиком передать сообществу.

Системные требования оказались бескомпромиссными. Для запуска трассировки пути потребуется видеокарта семейства GeForce RTX 30 или новее, фирменный драйвер версии 616.92 или выше, 16 ГБ оперативной памяти и 64-битная система Windows 10 либо Windows 11. Установка выполняется через специальный скрипт, разворачивающий среду Fabric, окружение Java 21 и оптимизированные аргументы JVM. В игре предусмотрена встроенная панель настроек, возможность отключения эффектов клавишей F8, консольные команды и режимы записи плавных пролетов камеры.

В релиз также вошел спорный модуль телеметрии. По умолчанию среда выполнения RTX Remix передает общие данные о сессиях и отчеты о сбоях на серверы NVIDIA, хотя этот сбор разрешено отключить во вкладке разрешений в графическом меню. Разработка не имеет официального статуса и никак не связана с компаниями Mojang или Microsoft.