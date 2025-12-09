Обновление Всадники Хаоса для Minecraft 1.21.11 привнесло в игру новых мобов, копья и механику плавания верхом

Свежее обновление песочницы под номером 1.21.11, также известное как Всадники Хаоса или Зимний дроп, стало доступно для игроков. Особенностью данного патча стало полное отсутствие новых строительных блоков, так как основной акцент разработчики сделали на расширении фауны, арсенала и улучшении технических аспектов игры. В мире появились новые виды нежити, морские обитатели и уникальное оружие ближнего боя.

Список существ пополнился Верблюдом-кадавром, который представляет собой вариант обычного верблюда в форме нежити. Этот моб появляется в пустынях по ночам и всегда спаунится в связке с наездником-кадавром. Сам по себе верблюд пассивен, но под управлением наездника становится враждебным. Еще одним обитателем пустынь стал Пустынник — вариация скелета с уникальной текстурой, стреляющая стрелами с эффектом слабости. Этот моб не горит на солнце и заменяет собой спаун обычных скелетов в жарком биоме примерно в половине случаев.

Водные просторы теперь населяет Наутилус. Это нейтральный моб, обитающий в океанах, которого можно приманить рыбой или приручить с помощью иглобрюха. Игроки могут оседлать прирученного наутилуса, используя седло, что дает эффект Дыхание наутилуса, останавливающий расход кислорода под водой. Для защиты питомца предусмотрена специальная броня, которую нельзя скрафтить, но можно найти в сундуках затонувших кораблей и руин. Также существует враждебная версия — Наутилус-зомби, появляющаяся вместе с утопленниками.

Существенные изменения коснулись Лошади-зомби. Теперь она стала полноценным участником игрового процесса с обновленной текстурой. Моб появляется ночью в биомах равнин и саванн вместе с зомби-наездником, вооруженным копьем. Если уничтожить наездника, лошадь можно оседлать и экипировать броней, которая защитит ее от сгорания на солнце. Характеристики скорости и здоровья таких скакунов генерируются случайным образом.

Арсенал игроков пополнился Копьем — новым оружием ближнего боя с увеличенным радиусом действия. Оно представлено в семи вариантах из различных материалов, от дерева до незерита. У копья есть две уникальные атаки: стандартный Укол и мощный Удар с разбега, урон от которого зависит от скорости движения персонажа. Для этого оружия добавлены новые чары Рывок, позволяющие совершать быстрые выпады за счет расхода сытости. Копья можно найти в морских руинах, деревнях, бастионах и городах Энда, а также выбить с вооруженных мобов.

Важным нововведением стала возможность плавать верхом на ездовых животных. Лошади, мулы, ослы и верблюды больше не сбрасуют игрока при заходе в воду, что позволяет переплывать водоемы без необходимости спешиваться. Кроме того, в настройки графики были добавлены новые опции фильтрации текстур и анимации появления чанков, а главное меню игры получило обновленную панораму, демонстрирующую всех новых существ патча.