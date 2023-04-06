Объявлена даты премьеры экранизации Minecraft с Джейсоном Момоа в главной роли

Киноадаптации популярной песочницы Minecraft быть и теперь это официально. Компания Warner Bros. объявила о своем партнерстве с Microsoft ради производства полнометражного фильма с живыми актерами по мотивам игры. Вместе с этим стало известна дата выхода премьеры экранизации Minecraft, которая назначена на 2025 год.
Главная роль в экранизации Minecraft досталась Джейсону Момоа. Другие участники актёрского состава и подробности сюжета ленты пока не раскрываются. Известно, что режиссером фильма выступит Джаред Хесс, который известен постановкой таких комедий, как "Зачинщики", "Дон Верден" и "Суперначо". Также в производстве картины участвуют руководители из студии Mojang, в лице Лидии Винтерс и директора по контенту Ву Буи. Судя по прошлым работам режиссера, будущая экранизация Minecraft будет наполнена юмором.
Премьера экранизации Minecraft с Джейсоном Момоа в главной роли назначена на 4 апреля 2025 года.
Он будет два часа на камеру строить домик из грязи?
Потом придет крипер и взорвет всю его постройку
Мммм, вот бы экранизацию Змейки...
Уве Болл снимал
Вместо тысячи слов
Мне больше интересно что у Момоа в голове было в тот момент когда он прочитал сценарий и согласился на роль. Предположу, что прочитав он такой, потирая руки подумал "Воот оно, наконец-то, переход в высшую лигу".
Мдэ еще этого дерьма не хватало для полного счастья...
https://www.playground.ru/misc/news/dzhejson_momoa_mozhet_stat_glavnoj_zvezdoj_ekranizatsii_minecraft-1193540
С 2014 года хотят снять фильм...
Главный вопрос - зачем?
Фильм про игру будет или про создание игры?
Про создание уже был.
Интересно, а экранизация тетриса будет?
ее тоже лет 15 откладывают. что-то про космос хотели снять по ней, вроде.
Недавно вышла:
Ему в пару надо кубическую Чудо Бабу.
пиксельный Мамоа)))))))
ЖДАТЬ 2 ГОДА пипец( трейлер хоть жахните
Пошла волна фильмов по играм. Понятное дело, идеи то закончились.
что?
Вот бы Херыча там увидеть. Интересно, как выглядят квадратные люди.
Сколько же лет хотят сделать этот фильм, а мы так и не знаем как можно снять кино про кубическую песочницу
Ну зачем?! Есть же на ютубе канал Element Animation, на котором делают классные мульты по майнкрафту. У них такие мульты, что даже человеку, не играющему в майнкрафт, было бы интересно смотреть. Даже моджанг уже несколько раз с ними сотрудничали в роликах по обновлениям. Почему нельзя было просто с ними короткометражку выпустить и раскидать по кинотеатрам?