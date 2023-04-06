Объявлена даты премьеры экранизации Minecraft с Джейсоном Момоа в главной роли ©

Киноадаптации популярной песочницы Minecraft быть и теперь это официально. Компания Warner Bros. объявила о своем партнерстве с Microsoft ради производства полнометражного фильма с живыми актерами по мотивам игры. Вместе с этим стало известна дата выхода премьеры экранизации Minecraft, которая назначена на 2025 год.

Главная роль в экранизации Minecraft досталась Джейсону Момоа. Другие участники актёрского состава и подробности сюжета ленты пока не раскрываются. Известно, что режиссером фильма выступит Джаред Хесс, который известен постановкой таких комедий, как "Зачинщики", "Дон Верден" и "Суперначо". Также в производстве картины участвуют руководители из студии Mojang, в лице Лидии Винтерс и директора по контенту Ву Буи. Судя по прошлым работам режиссера, будущая экранизация Minecraft будет наполнена юмором.

Премьера экранизации Minecraft с Джейсоном Момоа в главной роли назначена на 4 апреля 2025 года.