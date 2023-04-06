Minecraft 09.05.2009
8.3 3 694 оценки

Объявлена даты премьеры экранизации Minecraft с Джейсоном Момоа в главной роли

©
Gutsz
Новости

Киноадаптации популярной песочницы Minecraft быть и теперь это официально. Компания Warner Bros. объявила о своем партнерстве с Microsoft ради производства полнометражного фильма с живыми актерами по мотивам игры. Вместе с этим стало известна дата выхода премьеры экранизации Minecraft, которая назначена на 2025 год.

Главная роль в экранизации Minecraft досталась Джейсону Момоа. Другие участники актёрского состава и подробности сюжета ленты пока не раскрываются. Известно, что режиссером фильма выступит Джаред Хесс, который известен постановкой таких комедий, как "Зачинщики", "Дон Верден" и "Суперначо". Также в производстве картины участвуют руководители из студии Mojang, в лице Лидии Винтерс и директора по контенту Ву Буи. Судя по прошлым работам режиссера, будущая экранизация Minecraft будет наполнена юмором.

Премьера экранизации Minecraft с Джейсоном Момоа в главной роли назначена на 4 апреля 2025 года.

Кино и сериалы
24
22
Последние посты по игре Minecraft
Minecraft "Автокликер для PVP" [Все версии]
Minecraft "Автокликер для PVP" [Все версии]
Minecraft "Майнкрафт Данжен Контент" [1.12.2-1.19.2]
Minecraft "Майнкрафт Данжен Контент" [1.12.2-1.19.2]
Minecraft "Amulet Map editor - редактор карт" [0.10.9]
Minecraft "Amulet Map editor - редактор карт" [0.10.9]
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Oscilograf

Он будет два часа на камеру строить домик из грязи?

23
L1no

Потом придет крипер и взорвет всю его постройку

9
Grigor II

Мммм, вот бы экранизацию Змейки...

14
gRey Hunter 693

Уве Болл снимал

2
BazzDroid

Вместо тысячи слов

Мне больше интересно что у Момоа в голове было в тот момент когда он прочитал сценарий и согласился на роль. Предположу, что прочитав он такой, потирая руки подумал "Воот оно, наконец-то, переход в высшую лигу".

7
ALEX-220

Мдэ еще этого дерьма не хватало для полного счастья...

5
TAPAKAH222

https://www.playground.ru/misc/news/dzhejson_momoa_mozhet_stat_glavnoj_zvezdoj_ekranizatsii_minecraft-1193540

С 2014 года хотят снять фильм...

3
AndralStormborn

Главный вопрос - зачем?

3
Олег Дудин

Фильм про игру будет или про создание игры?

1
SpaceyTurkey

Про создание уже был.

1
10522
0
Моргенштерн

Интересно, а экранизация тетриса будет?

1
Озверин

ее тоже лет 15 откладывают. что-то про космос хотели снять по ней, вроде.

0
10522

Недавно вышла:

1
Vaipen

Ему в пару надо кубическую Чудо Бабу.

0
FURYbushmaster

пиксельный Мамоа)))))))

0
DanilFreeze227

ЖДАТЬ 2 ГОДА пипец( трейлер хоть жахните

0
Executor666

Пошла волна фильмов по играм. Понятное дело, идеи то закончились.

0
Randerion ССПГ

что?

0
Используемое имя

Вот бы Херыча там увидеть. Интересно, как выглядят квадратные люди.

0
Randpass

Сколько же лет хотят сделать этот фильм, а мы так и не знаем как можно снять кино про кубическую песочницу

0
Kakaha_228

Ну зачем?! Есть же на ютубе канал Element Animation, на котором делают классные мульты по майнкрафту. У них такие мульты, что даже человеку, не играющему в майнкрафт, было бы интересно смотреть. Даже моджанг уже несколько раз с ними сотрудничали в роликах по обновлениям. Почему нельзя было просто с ними короткометражку выпустить и раскидать по кинотеатрам?

-2