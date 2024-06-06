От пикселей к пряже: Minecraft запускает линейку официальных наборов для вязания крючком

Mojang и Woobles объединили усилия, чтобы предложить поклонникам Minecraft уникальную возможность — создать своими руками знаковых персонажей и предметы из любимой игры. Новые официальные наборы для вязания крючком позволят каждому погрузиться в кубическую вселенную Minecraft и воплотить её в реальности.
Каждый набор позволяет создать своими руками знаковых персонажей и предметы из вселенной Minecraft. Поклонники игры смогут связать очаровательную свинку, грозного крипера, могущественного Хранителя или даже легендарный железный меч. Всё необходимое для творчества уже включено в комплект: тематические крючки, нити и подробная инструкция по вязанию.
В комплекты входят тематические крючки для вязания, специально подобранные нитки и подробные инструкции, которые позволят даже начинающим рукодельницам создать свою собственную частичку мира Minecraft. Разработчики постарались максимально приблизить дизайн вязаных мобов к их игровым прототипам, сохранив узнаваемую кубическую форму.
Для тех, кто хочет погрузиться в мир Minecraft по полной, предусмотрен специальный бандл, включающий все доступные наборы для вязания. Его стоимость составляет $130. Однако можно приобрести и отдельные комплекты: например, набор для создания крипера, Хранителя или свинки обойдется в $40, а почти всё необходимое для вязания легендарного железного меча (за исключением крючка) будет стоить всего $7.
бабкам будет чем заняться а не у подъезда сидеть и п#здеть