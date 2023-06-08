Песочница Minecraft получила масштабное обновление, которое приносит в игру археологию, биом и многое другое ©

Богатый мир популярной песочницы Minecraft станет еще более захватывающим местом для приключения. Разработчики из студии Mojang порадовали фанатов игры свежим обновлением, которое выделяется внушительным масштабом. В Trails & Tales геймеры смогут познакомиться с совершенно новой механиков, встретить загадочных Нюхачей и прокатиться на верблюде.

Самым серьезным нововведением обновления в Minecraft стала археология. Данная механика приносит в игре полноценные секреты и артефакты прошлых цивилизаций в мир игры. Во время раскопок можно найти осколки керамики или наткнуться на древние руины. Про нюансы археологии тоже забывать нельзя, поэтому придется пользоваться щеткой, чтобы очистить хрупкие песчаные блоки.

В патче также был добавлен биом цветущей вишни. В нем можно будет найти побег вишневого дерева, деревянный набор и розовый цветочный ковер. Среди других изменений в Trails & Tales замечены: ездовые верблюды, моб Нюхач и множество декоративных предметов.

Minecraft доступен для игры на консолях и ПК. Обновление Trails & Tales уже доступно для скачивания.