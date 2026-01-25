По вселенной Minecraft сделают парки развлечений в Европе и США

Вселенная Minecraft продолжает выходить за пределы видеоигры. Стало известно, что Mojang Studios и Microsoft заключили партнёрское соглашение с компанией Merlin Entertainments, в рамках которого будут построены два полноценных тематических парка по Minecraft. Один парк планируется открыть в Великобритании, второй — на территории США. Общий бюджет проекта оценивается примерно в 85 миллионов фунтов стерлингов.

Запуск парков намечен на 2026 и 2027 годы, однако конкретные города пока не объявлены. Проект будет продвигаться под слоганом «Adventures Made Real», подчёркивающим идею переноса игрового мира в физическую реальность.

Почему именно Merlin Entertainments

Merlin Entertainments считается одним из самых опытных операторов парков развлечений в мире. Компания управляет десятками объектов в разных странах и хорошо известна по таким брендам, как Legoland и Madame Tussauds. Именно поэтому Minecraft выбрали партнёра, который уже умеет превращать популярные франшизы в масштабные офлайн-пространства.

В Microsoft подчёркивают, что Minecraft давно перестал быть просто игрой. Цель сотрудничества — расширить бренд за пределы цифровой среды, объединив экспертизу Mojang в создании игрового мира и опыт Merlin в разработке иммерсивных локаций.

Новый этап развития бренда Minecraft

После приобретения Mojang Studios в 2014 году Microsoft долго развивала Minecraft довольно осторожно. Однако в последние годы стратегия изменилась: на свет вышел полнометражный фильм, в разработке находится сериал для Netflix, а тематические парки становятся самым амбициозным шагом по расширению франшизы.

Руководство Merlin отмечает, что для глобальных парков подходят только бренды мирового уровня. По их словам, Minecraft уверенно стоит в одном ряду с Lego и Peppa Pig, а его аудитория охватывает десятки стран и возрастных групп.

Что предложат будущие парки

Создатели обещают, что парки будут не просто набором аттракционов, а полноценным интерактивным пространством. Посетителей ждут «цифрово связанные реальные впечатления», где физические активности будут дополняться игровыми элементами. Отдельные зоны позволят разблокировать эксклюзивный внутриигровой контент, связанный с посещением парка.

Также заявлены уникальные форматы проживания и питания — отели и рестораны, оформленные в стиле Minecraft. Такой подход делает парк частью более широкой экосистемы и наверняка подтолкнёт фанатов к созданию собственных тематических миров, карт и построек, которые позже будут активно использоваться игроками, в том числе благодаря MCPEFOX.

Первые концепты и идеи

Анонс сопровождался набором концепт-артов и коротким видеотизером. На изображениях можно увидеть знакомые биомы, персонажей вроде Стива и даже прототип американских горок с вагонетками, вдохновлёнными шахтами из игры. Эти материалы пока отражают лишь общее направление и не гарантируют финальный вид парков.

Почему проект выглядит перспективным

С коммерческой точки зрения запуск парков по Minecraft выглядит логичным шагом. Игра остаётся самой продаваемой в истории: по данным Microsoft, с момента релиза в 2011 году было реализовано более 300 миллионов копий. При этом интерес к Minecraft стабильно держится среди детей и подростков, что делает тематические парки долгосрочным вложением.

Успех Nintendo World уже показал, что игровые франшизы могут успешно работать в формате парков развлечений. В случае с Minecraft ставка делается не только на аттракционы, но и на ощущение погружения в знакомый мир, что может превратить эти парки в одну из самых заметных игровых локаций ближайших лет.