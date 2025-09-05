ЧАТ ИГРЫ
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 10 512 оценок

Представлен ИИ мод Oasis 2.0 для Minecraft, меняющий мир игры в реальном времени

Extor Menoger Extor Menoger

Компания Decart представила новую версию своей разработки Oasis 2.0, которая представляет собой модификацию для Minecraft на основе искусственного интеллекта. Технология позволяет трансформировать визуальный стиль игрового мира в реальном времени с помощью простых текстовых команд.

Игроку достаточно ввести в чат текстовый запрос, описывающий желаемый мир или стиль, и окружение мгновенно изменится. В демонстрационном ролике показали, как стандартные биомы Minecraft превращаются в заснеженные горы, яркий конфетный мир, футуристический город или живописный закат на побережье. Все изменения происходят без необходимости перезагрузки игры.

Заявлено, что модель работает с разрешением 1080p при частоте 30 кадров в секунду. Модификация Oasis 2.0 уже доступна для скачивания на платформах Modrinth и CurseForge. Кроме того, разработчики предлагают ознакомиться с возможностями технологии в браузерной демоверсии.

Комментарии: 2
TheCalvariam

Ну как на будущее вещь прикольная. Главное чтобы не затухла разработка.

DESOL4TE

с лсдшкой само то