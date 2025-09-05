Представлен ИИ мод Oasis 2.0 для Minecraft, меняющий мир игры в реальном времени

Компания Decart представила новую версию своей разработки Oasis 2.0, которая представляет собой модификацию для Minecraft на основе искусственного интеллекта. Технология позволяет трансформировать визуальный стиль игрового мира в реальном времени с помощью простых текстовых команд.

Игроку достаточно ввести в чат текстовый запрос, описывающий желаемый мир или стиль, и окружение мгновенно изменится. В демонстрационном ролике показали, как стандартные биомы Minecraft превращаются в заснеженные горы, яркий конфетный мир, футуристический город или живописный закат на побережье. Все изменения происходят без необходимости перезагрузки игры.

Заявлено, что модель работает с разрешением 1080p при частоте 30 кадров в секунду. Модификация Oasis 2.0 уже доступна для скачивания на платформах Modrinth и CurseForge. Кроме того, разработчики предлагают ознакомиться с возможностями технологии в браузерной демоверсии.