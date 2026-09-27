Продажи Minecraft достигли 425 млн копий

В рамках трансляции Minecraft LIVE студия Mojang Studios и корпорация Microsoft представили серию масштабных анонсов по развитию культовой кубической вселенной. Главным событием шоу стал показ первого за более чем 14 лет совершенно нового измерения для базовой Minecraft. Кроме того, разработчики подтвердили выход игры на портативной системе следующего поколения Nintendo Switch 2 и продемонстрировали расширенный инструментарий для авторов контента.

Вслед за презентацией глава игрового подразделения Microsoft и генеральный директор Xbox Аша Шарма раскрыла актуальные показатели популярности проекта, подчеркнув непрекращающийся рост аудитории даже спустя 17 лет поддержки песочницы.

Более 300 000 человек впервые играют в Minecraft в обычный день. Спустя 17 с лишним лет и свыше 425 млн проданных копий отрадно видеть, что Minecraft продолжает находить новых игроков и дает давней аудитории возможность открывать для себя новые элементы игры.

- Аша Шарма, генеральный директор Xbox

Озвученная отметка в 425 млн проданных копий окончательно закрепила за Minecraft первое место в списке самых продаваемых видеоигр всех времен. Для сравнения, ближайший преследователь в лице криминального экшена Grand Theft Auto V от студии Rockstar Games разошелся тиражом около 230 млн копий, а третью позицию занимает Red Dead Redemption 2 с результатом в 87 млн экземпляров. При ежедневном притоке 300 000 новичков база пользователей проекта прирастает более чем на 100 млн человек ежегодно.

Новость о добавлении нового измерения вызвала бурные дискуссии среди игроков. Часть фанатов встретила анонс с восторгом, сравнивая апдейт с культовой модификацией Aether, появления которой в базовой игре ждали свыше десятилетия. Другие пользователи отнеслись к обещаниям с недоверием, выразив опасения, что неизведанный мир повторит судьбу полупустого измерения Край. Комментаторы призвали авторов обеспечить глубокую проработку ресурсов, биомов и мобов, а также не забрасывать доработку уже существующего финального этапа выживания.

В сообществе связывают возросшую активность разработчиков с масштабными перестановками в руководстве Xbox. После недавней реструктуризации студия Mojang Studios перешла в прямое подчинение Аши Шармы, что подтолкнуло команду к реализации долгожданных фундаментальных изменений вместо точечных косметических патчей. Подробности интеграции нового измерения в оригинальную игру будут раскрыты на следующих презентациях студии.