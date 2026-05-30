Продолжение фильма Minecraft получило название и новую дату релиза

Warner Bros. официально раскрыла название продолжения экранизации Minecraft. Новый фильм выйдет под названием A Minecraft Movie Squared и появится в кинотеатрах 23 июля 2027 года.

Одновременно с анонсом студия и Mojang запустили специальный конкурс для игроков — Minecraft Movie Build Challenge. Участникам предложат создавать постройки в ограниченном пространстве с одинаковым набором блоков. Победитель получит приглашение на закрытый показ фильма, а его творение может попасть в саму картину или в финальные титры.

Продюсерами сиквела вновь выступают Мэри Пэрент, Кейл Бойтер, Рой Ли, Эрик Маклеод, Кейлин Уолтерс, Торфи Франс Олафссон, Джейсон Момоа и Джилл Мессик. Среди исполнительных продюсеров значатся Джей Эшенфелтер, Джен Конрой, Брайан Мендоса, Джон Берг и Джонатан Спэйтс.

Первая экранизация Minecraft с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа стала крупным коммерческим успехом, собрав более 301 миллиона долларов за дебютный уикенд и установив рекорд среди фильмов по видеоиграм. Продолжение было подтверждено ещё осенью 2025 года, однако теперь проект получил официальное название и окончательную дату релиза.