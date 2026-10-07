Расчеты показывают: Minecraft может пройти сам себя за 2 миллиарда лет

Хотя многие игроки часто упускают это из виду, Minecraft действительно можно пройти до конца. Финальные титры появятся сразу после того, как вы победите Эндер-дракона в измерении Край (End).

Однако для победы требуется серьезная подготовка. Путь в альтернативное измерение сложен, да и для битвы с боссом нужно соответствующее снаряжение. Обычно у игроков на это уходят десятки часов.

Но один особый «игрок» может лишь посмеяться над столь ничтожными временными затратами. Ему требуется целых 2 миллиарда лет, чтобы одержать победу над Эндер-драконом. И этот «игрок» — сам Minecraft.

От мысленного эксперимента к симуляции

Да, Minecraft способен пройти сам себя — по крайней мере, если сложатся все необходимые условия, как это показано в симуляции ютубера Redlogic. Он хотел выяснить, способны ли обитатели мира Minecraft — без какого-либо вмешательства со стороны игрока — победить Эндер-дракона и тем самым завершить игру.

В основе этой идеи лежит мысленный эксперимент канала Retrogamingnow, который до сих пор оставался чисто гипотетическим: мир Minecraft живет своей жизнью, подчиняется собственным физическим законам, а населяющие его существа взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой самыми разными способами. В результате возникают цепочки случайностей, способные существенно изменить мир.

Определенное стечение обстоятельств в конечном итоге может привести и к финалу игры; симуляция Redlogic теперь предоставляет данные, подтверждающие этот мысленный эксперимент. Для любителей теории вероятностей: Redlogic использовал метод Монте-Карло, чтобы вычислить события, растянутые на огромные промежутки времени — вплоть до нескольких миллиардов лет.

Цепочка случайностей

Далеко не каждый мир Minecraft способен пройти сам себя. Поскольку без участия игрока некому вставить недостающие Око Края в портал в Энд, всё зависит от случайности: полностью укомплектованный портал должен сгенерироваться сам по себе. Такое действительно может произойти, однако вероятность этого составляет один к триллиону. Поэтому для начала симуляции Redlogic требовалось сгенерировать подходящий мир.

Еще одним ключевым элементом симуляции является поведение эндерменов. Эти высокие существа способны поднимать, переносить и устанавливать блоки, создавая тем самым новых существ. Чтобы не перегружать рассказ деталями, приведем хронологию важнейших событий за 2 миллиарда лет существования мира Minecraft:

33 477-й год: Эндермен подбирает тыкву, которую затем в течение 2000 лет то и дело переставляют с места на место. В конце концов ее водружают на два снежных блока, и так появляется снежный голем, который начинает самостоятельно атаковать других существ.

35 510-й год: Этот снежный голем атакует крипера неподалеку от уже полностью сформированного портала в Энд. Крипер взрывается и открывает проход к порталу. Спустя 2000 лет то же самое происходит с другим снежным големом в том же месте — и путь к порталу оказывается свободен.

Эндермены начинают хаотично перемещаться к порталу и переносить блоки в измерение Энда. Туда же направляются снежные големы и криперы, однако ни кристаллы Энда, ни Дракон Края не подвергаются атакам.

Спустя 3 миллиона лет: Снежный голем бросает снежок в эндермена, но промахивается и попадает в один из кристаллов. Остается уничтожить еще девять.

Спустя 199 миллионов лет: Таким же образом уничтожается десятый, последний кристалл.

Спустя 227 миллионов лет: Снежный голем провоцирует взрыв крипера, который впервые задевает Дракона Края. Тот получает 4 единицы урона. Спустя 250 миллионов лет: Дракон Края потерял 2% своего здоровья.

Спустя 1,975 миллиарда лет: У Дракона Края отнимаются последние единицы здоровья.

В итоге остается лишь поле битвы

Уже в ходе этой бесконечной битвы арена меняется до неузнаваемости. Блоки, которые приносят с собой эндермены, скапливаются в кучи, превращая Край в хаотичную смесь земли, песка и камня. Если Край спустя 2 миллиарда лет выглядит именно так, то что же тогда стало с Верхним миром?

В своем видео Redlogic показывает, что все биомы преобразились. В конце концов, эндермены должны были откуда-то брать те блоки, которые оказались в Краю. И, разумеется, они доставляли их не только к логову Дракона Края, но и в другие места.

Любопытно также, что от взрывов криперов особенно сильно страдали снежные биомы. И это неудивительно: ведь большинство снежных големов появляется там, где много снега, а мы уже знаем, что они обожают выводить из себя этих вспыльчивых «квадратноголовых» созданий.

Жители деревень, населявшие мир Minecraft изначально, к этому моменту уже давно вымерли, и похожая участь ждет и Энд. И здесь эндермены снова играют решающую роль. Поскольку они гораздо чаще уносят блоки с собой, покидая территорию, чем приносят их обратно, со временем здесь остается только пустота.

В конечном счете мир Minecraft достигает состояния, когда в нем больше не происходит никаких кардинальных изменений. Блоки оказываются разбросаны повсюду, и один биом становится неотличим от другого. Пожалуй, именно это и можно считать настоя