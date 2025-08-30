Разработчик Minecraft поделился видением возможного обновления эндгейма и будущего игры

Один из разработчиков Minecraft, известный под ником Ulraf, в недавнем интервью рассказал о своих мыслях касательно будущего развития игры, затронув возможные изменения в эндгейме, PvP-системе и других аспектах. Информация, основанная на переводе интервью, изначально появилась на Reddit.

Согласно первоначальной информации, разработчик заявил о планах по масштабному обновлению Края (The End). В его концепции измерение может получить несколько новых биомов, блоков и мобов, придерживаясь стилистики пустоши, а не превращаясь в мир с обилием разнообразных зон, как это делают некоторые модификации. Кроме того, сообщалось, что он активно рассматривает идею улучшения финальной битвы с Драконом Края.

Позже сам Ulraf прокомментировал обсуждение на Reddit, внеся ясность в свои слова. Он подчеркнул, что беседа в стриме носила неформальный характер, и в ней он делился своими личными идеями и тем, что ему было бы интересно реализовать в будущем, а не анонсировал конкретные планы Mojang. Разработчик уточнил, что улучшение Края — это то, чем он с энтузиазмом занялся бы в неопределенном будущем, и что озвученная концепция пустоши является его персональным видением.

В ходе интервью также были затронуты и другие темы. Обсуждалась возможная доработка PvP-режимов с целью унифицировать боевую систему для Java и Bedrock версий, потенциально вернув некоторые идеи из ранее проводившихся боевых тестов. Также упоминалось желание упростить подключение к серверам на Java Edition, чтобы облегчить совместную игру с пользователями Bedrock Edition. В своем уточнении Ulraf сформулировал это как личное желание сделать игру с друзьями на Java проще.

В первоначальной сводке интервью содержалось утверждение, что Mojang планирует поддерживать игру более 50 лет. Хотя студия неоднократно заявляла о долгосрочных планах на развитие Minecraft без создания второй части, конкретный срок в 50 лет был озвучен в рамках данного обсуждения.