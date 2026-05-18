Разработчик перенес оконный менеджер операционной системы Linux в Minecraft

В сообществе игры Minecraft состоялся релиз новой модификации waylandcraft, которая позволяет использовать виртуальный мир как рабочую среду. Программист под псевдонимом EVV1E опубликовал версию 1.0.0, благодаря которой внутри игры можно запускать любые сторонние приложения для операционной системы Linux.

Проект работает как композитор Wayland, отображая окна браузеров, видеоплееров и графических редакторов прямо в 3D пространстве. Геймеры могут открывать веб-страницы, смотреть видео и играть в другие проекты, не закрывая Minecraft. Для управления программами мод перехватывает сигнал клавиатуры и мыши после нажатия определенных горячих клавиш.

Для запуска модификации потребуется игра версии 26.1.2 с загрузчиком Fabric и среда разработки Java 25. Автор отмечает, что окна рендерятся отдельно от игровых блоков. По этой причине использование графических шейдеров приведет к визуальным ошибкам. Мод также поддерживает гарнитуры виртуальной реальности, но взаимодействие с окнами через контроллеры пока имеет технические проблемы.

На данный момент waylandcraft работает только на стороне клиента. Энтузиасты могут использовать модификацию на серверах, но другие участники не увидят открытые окна. Добавление сетевого кода требует сложной работы, поэтому обновления с мультиплеером пока не планируются.

Базовая игра насчитывает более 300 млн проданных копий, однако данная модификация пока нацелена исключительно на узкую аудиторию пользователей Linux.