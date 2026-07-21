Разработчики Minecraft: Java Edition обновили системные требования игры

Студия Mojang Studios объявила об изменении системных требований ПК-версии Minecraft: Java Edition. Корректировки вступили в силу 21 июля 2026 года и связаны с техническим развитием проекта и поэтапным переходом на графический API Vulkan 1.3.

За 17 лет развития Minecraft: Java Edition игровой мир существенно расширился, а проект получил множество новых технических функций. Предыдущие конфигурации оборудования перестали отражать реальные потребности клиента для обеспечения стабильной работы. Разработчики пояснили, что поддержка устаревшего аппаратного обеспечения ограничивала возможности по модернизации графической составляющей.

Новым целевым ориентиром для минимальных требований стало разрешение 1080p при 30 кадрах в секунду на быстрых настройках графики. Для запуска игры теперь необходима 64-битная операционная система, 4-ядерный процессор и 8 ГБ оперативной памяти при наличии дискретной видеокарты. Для конфигураций с интегрированной графикой потребуется минимум 12 ГБ оперативной памяти. Видеокарта должна иметь не менее 2 ГБ видеопамяти и обязательно поддерживать Vulkan 1.3.

Рекомендуемая конфигурация рассчитана на плановую производительность в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду на детальных настройках графики. Пользователям рекомендуется иметь 16 ГБ оперативной памяти, современный процессор и видеокарту с 6 ГБ видеопамяти. В компании отметили, что обновленные параметры остаются относительно невысокими по сравнению с большинством современных игр.

Изменения в первую очередь затронут владельцев устаревших видеокарт, некоторых типов встроенной графики и старых компьютеров Mac на базе процессоров Intel. На ПК с характеристиками ниже обновленного минимума Minecraft: Java Edition на данный момент продолжит запускаться, однако разработчики больше не гарантируют стабильный уровень кадров и качество изображения. В дальнейшем, по мере постепенного отказа от OpenGL в пользу Vulkan, игра может перестать запускаться на неподдерживаемом оборудовании.