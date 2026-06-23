Разработчики Minecraft Java Edition выпустили первый снимок версии 26.3 с новым биомом и заброшенными лагерями

Студия Mojang AB представила первый снимок под номером 26.3 Snapshot 1 для игры Minecraft Java Edition. Эта тестовая сборка добавляет в игру новый лесной биом, уникальную древесину, заброшенные лагеря, а также шерстяные ступени и плиты.

Главным нововведением сборки стал биом под названием Пестрый лес (Dappled Forest). Он генерируется неподалеку от холодных регионов и характеризуется обилием тополей (Poplar), включая поваленные стволы. Эти деревья представлены в 3 цветовых вариациях с красной, оранжевой и желтой листвой, которая сбрасывает падающие частицы соответствующего цвета. Игроки могут использовать новый вид древесины для создания полноценного строительного набора блоков, дверей и лодок. Из листвы выпадают саженцы тополя, которые также можно приобрести у бродячего торговца.

В новом биоме на стволах тополей растут грибы-трутовики (Shelf Mushroom). Они бывают малого и большого размера, причем мелкие грибы можно вырастить с помощью костной муки. При разрушении крупного трутовика выпадают 2 единицы этого ресурса, пригодного для приготовления тушеных грибов или продажи торговцу. Эти грибы обладают легкой упругостью, позволяя сущностям слегка отскакивать при наступлении на них, что сопровождается особым звуком. Кроме того, на земле Пестрого леса можно встретить декоративные красные кустарники (Red Shrub), которые подходят для компостера и размножаются костной мукой.

Еще одним крупным дополнением стали заброшенные лагеря (Abandoned Camp). Эти структуры генерируются в 18 различных биомах, включая равнины, вишневые рощи, болота и бледный сад (Pale Garden). Внешний вид лагерей адаптируется под окружение, используя характерные для конкретной местности материалы. Внутри заброшенных построек исследователи могут обнаружить сундуки и бочки с ценной добычей.

В игре также появились шерстяные ступени и плиты для всех доступных цветов шерсти. Они наследуют свойства обычных блоков шерсти и могут использоваться для гашения звуковых вибраций, что полезно при исследовании опасных зон. Разработчики обновили рецепты приготовления тушеных грибов и загадочного рагу, разрешив использовать любые 2 гриба для их создания. Глиняные осколки, полученные при разрушении украшенных глиняных горшков, теперь полностью сохраняют информацию о предмете, включая пользовательские названия.

С технической стороны снимок обновляет версию пакета данных до 108.0 и пакета ресурсов до 89.0. Была улучшена работа различных команд, включая /give, /item и /execute, а также обновлен протокол управления сервером до версии 3.1.0. Команда исправила множество старых ошибок, связанных с анимацией лодок на льду, визуализацией летящих стрел и поведением фантомов. Тестовая версия уже доступна в официальном лаунчере игры для всех владельцев Minecraft Java Edition.