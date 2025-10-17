Разработчики Minecraft объяснили философию игры: "Плохие вещи случаются, но виноват в этом сам игрок"

Прошло уже более пятнадцати лет с момента выхода Minecraft, но студия Mojang продолжает развивать свой культовый проект, сохраняя чёткие принципы игрового дизайна. В новом закулисном видео ведущий дизайнер игры Йенс «Джеб» Бергенстен, который также занимает пост креативного директора Mojang Studios, рассказал, что команда руководствуется простым, но важным правилом:

«Плохие вещи могут происходить — но технически это вина самого игрока».

По словам Бергенстена, этот принцип помогает студии находить баланс между вызовом и справедливостью. Разработчики стараются избегать ситуаций, когда игрок чувствует, будто игра поступила с ним несправедливо.

«Когда мы добавляем что-то новое в Minecraft, для нас очень важно не нарушить баланс. Если игрок потерпел неудачу — значит, он сам мог предотвратить это. Либо сделал что-то рискованное, либо не был готов», — пояснил Джеб.

Креативный руководитель проекта Кори «Cojomax99» Шевиак добавил, что команда старается максимально следовать этому принципу:

«Мы живём по этому правилу настолько, насколько можем. Есть редкие исключения, но в целом всё строится вокруг того, что игрок управляет своим опытом».

Такой подход отражается и в общей структуре игры: почти все сложные испытания и сражения в Minecraft остаются опциональными. Игрок сам решает, готов ли он отправиться сражаться с Драконом Края, исследовать опасные биомы или просто строить мир своей мечты в творческом режиме.

Бергенстен отмечает, что баланс в геймдизайне достигается через соотношение риска и награды. Чем выше риск, тем ощутимее чувство достижения.

«Мы стараемся, чтобы более сложные испытания появлялись позже в игре — и чтобы они были выбором игрока. Таким образом, каждый сам регулирует уровень сложности», — объясняет Джеб.

Именно этот подход — когда игра не наказывает, а даёт свободу и ответственность — стал одной из причин, почему Minecraft продолжает оставаться актуальной и любимой миллионами.