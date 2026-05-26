Разработчики Minecraft временно удалили функцию прямого подключения Peer-to-Peer из тестовой версии 26.2

Студия Mojang Studios выпустила первый предрелизный патч под номером 26.2 для Java-версии Minecraft, в котором временно отказалась от одной из самых ожидаемых функций. Разработчики убрали возможность прямого подключения по протоколу Peer-to-Peer, посчитав ее не готовой к полноценному релизу.

Функция Peer-to-Peer, добавленная в недавних тестовых снапшотах, должна была позволить пользователям играть вместе напрямую, минуя необходимость аренды выделенных серверов или подписки Realms. Однако отзывы игроков выявили множество технических проблем, связанных с высоким уровнем задержки, плохой прогрузкой чанков и регулярными разрывами соединения. В связи с этим создатели решили полностью убрать эту сетевую технологию из текущей ветки обновлений до тех пор, пока она не будет доведена до необходимого уровня стабильности.

Разработчики пояснили, что текущая реализация прямого подключения не обеспечивает должного качества игрового процесса для всей аудитории. Из-за этого Peer-to-Peer не войдет в состав финальной версии обновления 26.2, разработка которого уже перешла в стадию исправления ошибок. Ожидается, что к тестированию сетевой функции вернутся в рамках подготовки к будущим крупным дополнениям, возможно, ближе к осени 2026 года.

Помимо изменений в сетевом коде, первый предрелизный патч 26.2 принес несколько других корректировок игрового процесса. Авторы обновили модели и текстуры маленьких серных кубов из будущего контентного набора Chaos Cubed, а также скорректировали генерацию серных пещер и исправили более 30 различных ошибок, включая проблемы с производительностью при рендеринге декорированных горшков и баннеров. Игрокам, которые хотят продолжить тестирование удаленной функции Peer-to-Peer, придется использовать более старые тестовые сборки игры.