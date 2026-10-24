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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 648 оценок

Разработчики открытого проекта Horizon полностью переписали Minecraft Java Edition на Rust

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Группа независимых разработчиков под руководством создателя с ником ludovic111 представила масштабный проект Horizon. Это полностью переписанный с нуля на языке Rust клиент и сервер Minecraft: Java Edition 26.3, нацеленный на избавление от давних проблем производительности оригинального движка на Java при сохранении оригинальной логики и совместимости.

Проект достиг 100% паритета с оригинальной игрой по результатам проверки через 281 дифференциальный тестовый сценарий. Horizon в точности повторяет алгоритмы оригинальной песочницы для генерации мира, физики существ, искусственного интеллекта мобов, механик красного камня и исполнения всех 758 внутриигровых команд. Движок напрямую читает и записывает файлы сохранений в стандартном формате Mojang, автоматически обновляя старые миры начиная с версии 1.8.

Horizon представляет собой Minecraft: Java Edition 26.3, переписанный на Rust. Это нативная игра, которая читает те же миры, следует тем же правилам и генерирует такой же ландшафт, как версия на Java, а соответствие проверяется 281 дифференциальным тестом. - Людовик Мари, создатель проекта Horizon

Перенос на Rust позволил внедрить графические и технические улучшения. Игра работает через графические API Vulkan на Windows и Linux, а также Metal на устройствах macOS с чипами Apple Silicon. Клиент поддерживает отрисовку сверхдальних дистанций ландшафта вплоть до 1024 чанков, обновленный интерфейс, управление с контроллеров, встроенную миникарту и приближение камеры. На видеочипах Apple оптимизация окклюзии на GPU увеличила частоту кадров на значение от 8% до 48% при дистанции прорисовки в 32 чанка, а загрузка анимированных текстур напрямую в память видеокарты устранила просадки производительности на процессорах Intel.

При этом проект не обошелся без спорных моментов и откатов функций. В недавних сборках создатели попытались внедрить поддержку популярных шейдеров из оригинальной игры вроде Photon и Chocapic13, однако в свежем патче под номером 0.2.47 шейдерные пакеты были полностью удалены из клиента. Разработчики признали возникшие технические сложности и пообещали вернуть поддержку шейдеров позднее, переписав всю подсистему с чистого листа.

Архитектура модификаций также подверглась кардинальной переработке. Запустить привычные файлы Java с расширением .jar в Horizon невозможно: вместо них внедрена собственная система на основе WebAssembly. При этом клиент поддерживает стандартные наборы ресурсов и пакетов данных. Для серверной части разработчики подготовили выделенный нативный сервер horizon-server, работающий без виртуальной машины Java. Отдельной особенностью стала интеграция интерфейса управления искусственным интеллектом через консольную утилиту horizon-ctl, позволяющую внешним агентам исследовать мир, прокладывать маршруты и взаимодействовать с блоками через формат JSON.

С юридической точки зрения проект распространяется под открытой лицензией MIT и не содержит внутри защищенных авторским правом ресурсов Mojang или Microsoft. Для первого запуска лаунчер Horizon требует наличие легально приобретенной и хотя бы раз запущенной копии Minecraft: Java Edition 26.3, а также JDK 25 для разовой подготовки файлов. Среди текущих ограничений остаются отсутствие авторизации в учетных записях Microsoft, из-за чего игра пока не может подключаться к публичным серверам с проверкой подлинности, и временное отображение стандартных скинов для персонажей без локального кэша.

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