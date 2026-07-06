Руководство Xbox намерено активнее развивать Minecraft после реструктуризации

Глава Xbox Аша Шарма считает, что Microsoft недостаточно инвестировала в развитие Minecraft, несмотря на статус одной из крупнейших игровых франшиз компании. Об этом сообщает журналист Стивен Тотило.

По данным источника, Шарма назвала Minecraft «масштабно недоинвестированной» франшизой, особенно на фоне Roblox. Отмечается, что около шести лет назад обе игры были сопоставимы по масштабам аудитории, однако затем Roblox значительно вырвалась вперед.

По оценкам, Roblox вкладывает в развитие своей экосистемы более чем в пять раз больше средств, чем Microsoft инвестирует в Minecraft.

Официально о новых вложениях в проект пока не объявлено, однако недавняя реструктуризация Xbox может изменить ситуацию. В опубликованном обращении Шарма сообщила, что Microsoft сосредоточит инвестиции на наиболее приоритетных проектах, а студия Mojang, отвечающая за Minecraft, вошла в число ключевых подразделений компании.

Кроме того, после реорганизации Mojang и King будут подчиняться непосредственно Аше Шарме. По ее словам, именно эти студии обеспечивают Xbox самую большую ежемесячную активную аудиторию игроков, что делает их одним из главных направлений дальнейшего развития бизнеса.