Спустя два года после анонса анимационный сериал по Minecraft от Netflix наконец получил обновление статуса производства. Стало известно, что команда проекта начала активный набор аниматоров.

Проект был анонсирован в мае 2024 года к 15-летию игры . Тогда Netflix и Mojang сообщили, что это будет CG-анимация с оригинальной историей и новыми персонажами, которые покажут мир Minecraft «в новом свете» . За анимацию отвечает студия WildBrain, известная по работе над Sonic Prime и Carmen Sandiego . Шоураннерами выступают Кевин Адамс и Джо Ксандер, а во главе сценаристов стоит Эшли Брэдли.

Официальной даты выхода сериала по-прежнему нет.