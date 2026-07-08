СМИ: прибыль Minecraft помогала Microsoft финансировать другие игровые проекты Xbox

На фоне масштабной реструктуризации Xbox стали известны новые подробности о внутренней стратегии Microsoft. По данным Bloomberg, в течение некоторого времени прибыль от Minecraft использовалась для финансирования других игровых проектов компании.

Как утверждают источники, знакомые с работой Xbox, успех Minecraft позволял поддерживать остальной игровой портфель Microsoft. При этом глава Xbox Аша Шарма считает, что студия Mojang до сих пор используется не в полной мере.

Сообщается, что после реорганизации Mojang, как и разработчик мобильных игр King, будет напрямую подчиняться Шарме. Предполагается, что это позволит Microsoft уделять больше внимания своим самым прибыльным игровым активам.

Эти сведения появились вскоре после объявления о крупнейшей реструктуризации Xbox, которая сопровождается сокращением тысяч сотрудников и изменением структуры управления компании.