Состоялся релиз Minecraft: Bedrock Edition 26.0: что нового?

Релиз Minecraft: Bedrock Edition 26.0 уже доступен игрокам.
Что нового в Minecraft: Bedrock Edition 26.0
В новой версии представлена новая система нумерации версий, переработанные модели и анимации детёнышей мобов, улучшения командных функций, а также множество исправлений ошибок и качественных обновлений игрового процесса — всё это делает игру ещё удобнее, стабильнее и приятнее для исследования и творчества.
Новая система нумерации версий
- Версии Minecraft теперь будут нумероваться по календарному году: все обновления 2026 года будут начинаться с «26». Это улучшает согласованность нумерации между Bedrock и Java Edition.
Экспериментальные функции
- Добавлен экспериментальный переключатель для первого дропа 2026 года, который позволит тестировать будущие механики.
- Бирки (Name Tags) теперь можно создавать в игре, используя бумагу и любой металлический самородок — это делает персонализацию существ более доступной.
Улучшенные модели и анимации
- Переработаны модели и текстуры детёнышей мобов (коров, свиней, волков, кроликов, кошек, оцелотов, куриц, овец). Их колайдинг (границы столкновений) теперь выровнен с новыми моделями, а у некоторых появились уникальные анимации и звуки.
- Использование яйца возрождения теперь порождает младенцев мобов напрямую, что добавляет приятный визуальный эффект в мирную игру.
Команды и творческие инструменты
- Добавлена поддержка макросов команд — теперь игроки могут назначать до 10 клавиш для быстрого выполнения команд прямо в игре. Это особенно полезно для творцов карт и серверов.
Доступность и интерфейс
- Новая настройка субтитров геймплея помогает лучше ориентироваться в происходящем вокруг, особенно при использовании звуковых сигналов или для игроков с нарушениями слуха.
Исправления багов и улучшения
- Порталы в Нижний мир теперь корректно воспламеняются лавой, как и задумано.
- Устранены многочисленные технические и графические ошибки, включая проблемы с устойчивостью, отображением, интерфейсом, редкими зависаниями и несоответствиями текстур на разных устройствах.
- Исправлены ошибки, связанные с данными аккаунтов Xbox в сплит-скрине, что улучшает работу мультиплеера на консолях.
Графика
- Исправлены ошибки визуализации в режиме Vibrant Visuals: от корректного отображения навигационных карт до устранения артефактов при высоком уровне графики.