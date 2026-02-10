Состоялся релиз Minecraft: Bedrock Edition 26.0: что нового?

Релиз Minecraft: Bedrock Edition 26.0 уже доступен игрокам.

Что нового в Minecraft: Bedrock Edition 26.0

В новой версии представлена новая система нумерации версий, переработанные модели и анимации детёнышей мобов, улучшения командных функций, а также множество исправлений ошибок и качественных обновлений игрового процесса — всё это делает игру ещё удобнее, стабильнее и приятнее для исследования и творчества.

Новая система нумерации версий

Версии Minecraft теперь будут нумероваться по календарному году: все обновления 2026 года будут начинаться с «26». Это улучшает согласованность нумерации между Bedrock и Java Edition.

Экспериментальные функции

Добавлен экспериментальный переключатель для первого дропа 2026 года, который позволит тестировать будущие механики. Бирки (Name Tags) теперь можно создавать в игре, используя бумагу и любой металлический самородок — это делает персонализацию существ более доступной.

Улучшенные модели и анимации

Переработаны модели и текстуры детёнышей мобов (коров, свиней, волков, кроликов, кошек, оцелотов, куриц, овец). Их колайдинг (границы столкновений) теперь выровнен с новыми моделями, а у некоторых появились уникальные анимации и звуки. Использование яйца возрождения теперь порождает младенцев мобов напрямую, что добавляет приятный визуальный эффект в мирную игру.

Команды и творческие инструменты

Добавлена поддержка макросов команд — теперь игроки могут назначать до 10 клавиш для быстрого выполнения команд прямо в игре. Это особенно полезно для творцов карт и серверов.

Доступность и интерфейс

Новая настройка субтитров геймплея помогает лучше ориентироваться в происходящем вокруг, особенно при использовании звуковых сигналов или для игроков с нарушениями слуха.

Исправления багов и улучшения

Порталы в Нижний мир теперь корректно воспламеняются лавой, как и задумано. Устранены многочисленные технические и графические ошибки, включая проблемы с устойчивостью, отображением, интерфейсом, редкими зависаниями и несоответствиями текстур на разных устройствах. Исправлены ошибки, связанные с данными аккаунтов Xbox в сплит-скрине, что улучшает работу мультиплеера на консолях.

Графика