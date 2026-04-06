Создатель Minecraft Маркус Перссон раскритиковал технологию DLSS

Известный разработчик Маркус Перссон поделился своим мнением о технологиях улучшения изображения в современных играх. По его словам, использование DLSS фундаментально лишено смысла. Разработчик считает нелогичным задействовать то же самое оборудование для работы нейросети и генерации промежуточных кадров, если видеокарта изначально слишком медленная для нормального запуска проекта. Перссон назвал сторонников такого подхода ленивыми программистами, а в ответ на критику заявил, что прекрасно понимает принципы работы вычислений и не видит весомых контраргументов.

Реакция геймерского сообщества оказалась смешанной. Многие технические специалисты и простые пользователи указали Маркусу на технические неточности. Ему объяснили, что он путает генерацию кадров с базовым апскейлингом. Кроме того, комментаторы напомнили, что для задач искусственного интеллекта используются отдельные тензорные ядра, а не те же самые вычислительные блоки, которые отвечают за рендеринг. По мнению пользователей, алгоритмам требуется гораздо меньше ресурсов для создания кадра, чем при полноценной отрисовке сцены, где может присутствовать скала на 2.5 млн полигонов или объект из 500000 полигонов.

Значительная часть аудитории все же поддержала исходный посыл Перссона. Игроки массово жалуются на то, что студии перестали уделять внимание оптимизации. Пользователи отмечают, что разработчики вынуждают покупать дорогие видеокарты, но даже на них новинки не способны работать в нативном разрешении 3840 на 2160 пикселей при стабильных 60 кадрах в секунду. Вместо этого геймерам приходится снижать внутреннее разрешение до 1080 пикселей и включать алгоритмы масштабирования. Многие комментаторы согласились, что технологии генерации создают задержку управления и визуальные артефакты, превращаясь из полезного инструмента в оправдание для плохой работы игровых движков.