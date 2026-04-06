Создатель Minecraft Маркус Перссон раскритиковал технологию DLSS

Известный разработчик Маркус Перссон поделился своим мнением о технологиях улучшения изображения в современных играх. По его словам, использование DLSS фундаментально лишено смысла. Разработчик считает нелогичным задействовать то же самое оборудование для работы нейросети и генерации промежуточных кадров, если видеокарта изначально слишком медленная для нормального запуска проекта. Перссон назвал сторонников такого подхода ленивыми программистами, а в ответ на критику заявил, что прекрасно понимает принципы работы вычислений и не видит весомых контраргументов.
Реакция геймерского сообщества оказалась смешанной. Многие технические специалисты и простые пользователи указали Маркусу на технические неточности. Ему объяснили, что он путает генерацию кадров с базовым апскейлингом. Кроме того, комментаторы напомнили, что для задач искусственного интеллекта используются отдельные тензорные ядра, а не те же самые вычислительные блоки, которые отвечают за рендеринг. По мнению пользователей, алгоритмам требуется гораздо меньше ресурсов для создания кадра, чем при полноценной отрисовке сцены, где может присутствовать скала на 2.5 млн полигонов или объект из 500000 полигонов.
Значительная часть аудитории все же поддержала исходный посыл Перссона. Игроки массово жалуются на то, что студии перестали уделять внимание оптимизации. Пользователи отмечают, что разработчики вынуждают покупать дорогие видеокарты, но даже на них новинки не способны работать в нативном разрешении 3840 на 2160 пикселей при стабильных 60 кадрах в секунду. Вместо этого геймерам приходится снижать внутреннее разрешение до 1080 пикселей и включать алгоритмы масштабирования. Многие комментаторы согласились, что технологии генерации создают задержку управления и визуальные артефакты, превращаясь из полезного инструмента в оправдание для плохой работы игровых движков.
Свидетели задержки 😂
ахах
Покажите какая игра сейчас не работает в 4К60фпс на high пресете на 5080 или 9070XT?
Игроки ставят ультра пресет, и жалуются на оптимизацию.
Что смешно,ибо ультра графика это отключение всех оптимизаций.
и DLSS сейчас позволяет игрокам не менять железо по 5 лет.
Раньше твоя топовая видео карта превращалась в тыкву уже через поколение.
При обычном рендере задержка вывода изображения в 2 кадра, при FG задержка в 3 кадра. // Александр Дельтазавр
по моему очевидна что если сама технология пришла в тупик при мастабировании графики нужно искать другие технологие решения и не предвидится при этом увелечения мощности оборудования. нельзя дальше масштабировать шадов маппы и какой то ги нужен пачтрейсинг, который снизит нагрузку в сравненнении, нельзя масштабировать пач трейсинг - нужна технология которая будет его дополнять или заменять итд.
тут скоерее вопросы к самой технологии нейронного изображения. а в случае нейронных апскейлеров это вопрос что проще - рендерить в гиганском разрешении или искать какие то другие подходы которые поэкономят производить. если бы системы обладали великой необузданной мощью было бы вабще выгодно использовать фактическое разрешение рендеренгига в несколько раз больше и иметь иметь часто обновления кадров под 200-500 фпс чтоб потом сжимать и компересовать это до киметатографичных 1080 60 фпс с правельными размытиями движений и кристальной четкостью с алогртимами сжатия на свове оптических законов. а пачь трейсинга иметь множесво паральных рендеров одно и того же кадра для накомпления фотонов чтоб проводить анализ поиска ярких областей и выводить точное освещение фактически без денойзеринга но железо не может. поэтому всегда и во все времена графика было компромисным калом натянутым на низкополигональный глобус.
Помню, что в 2017 году с выходом gtx 1080 ti все ждали, что через поколение можно будет спокойно сидеть в 4к чуть ли не на средних картах.
А вместо этого пришли лучи и DLSS, И если сейчас DLSS хорош, то тогда это было на уровне шахматного рендеринга у PS4