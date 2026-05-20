Стримерша Minecraft в возрасте 81 года посчитала забавным ложный вызов спецназа в свой дом

81-летняя Сью Жакко, известная под ником GrammaCrackers, привлекла внимание зрителей своей необычной реакцией на сваттинг. Инцидент произошел ночью 18 мая во время беспрерывной трансляции на ее канале Twitch. Стримерша играет в Minecraft, чтобы собрать средства на лечение рака у своего внука Джека Селфа.

Зрители прямого эфира увидели, как в комнату вошли вооруженные полицейские для обыска помещения. Трансляция не прервалась, и на следующий день Жакко вернулась к зрителям, чтобы рассказать о случившемся. Она сообщила, что спала, когда прибыла полиция. Стримерша описала ситуацию как довольно забавную и отметила, что никогда не чувствовала себя в такой безопасности. По ее словам, она получила много внимания от родственников и даже прокатилась в полицейской машине, после чего выпила таблетку и вернулась в кровать.

Внук Сью уточнил, что к дому прибыли 20 патрульных машин, 5 офицеров спецназа и дроны. Полицейские вели себя уважительно по отношению к оборудованию и старались не попадать в объектив камеры. Личность человека, вызвавшего полицию, остается неизвестной, что вызвало недоумение у аудитории.

Сью Жакко начала вести свой канал на YouTube в 2024 году. На данный момент у нее 613000 подписчиков на платформе, а также 675 фолловеров на Twitch. Ранее в этом году она смогла собрать 59000 долларов на платформе GoFundMe для своего внука. В настоящее время он полностью излечился от заболевания.