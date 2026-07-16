Студия Mojang выпустила тестовую сборку Minecraft 26.3 Snapshot 4 с переходом на библиотеку SDL3

Студия Mojang представила новое предварительное обновление для игры Minecraft: Java Edition под номером 26.3 Snapshot 4. В этом патче разработчики перевели проект на новую библиотеку для управления окнами и вводом, а также внесли множество изменений в интерфейс и техническую составляющую.

Главным нововведением стал переход с библиотеки GLFW на SDL3 для управления окнами, вводом и интеграции со всеми поддерживаемыми платформами. В связи с этим изменилась обработка ввода с клавиатуры и мыши. Настройки необработанного ввода мыши были полностью удалены, и теперь игра всегда использует относительный режим движения курсора. Привязка клавиш теперь опирается на физическое расположение кнопок, а не на конкретную раскладку клавиатуры, что должно решить проблемы игроков, использующих отличные от стандартной раскладки. Кроме того, на операционных системах Linux игра теперь по умолчанию отдает предпочтение нативному протоколу Wayland при его наличии.

Изменения затронули и настройки экрана. Режим полноэкранного окна без полей стал вариантом по умолчанию. Для переключения между этим режимом и эксклюзивным полноэкранным режимом больше не требуется перезапускать клиент. На системах macOS эксклюзивный полноэкранный режим больше не поддерживается, однако при вводе текста теперь отображается стандартное системное меню для работы с символами, содержащими диакритические знаки. Минимальный размер игрового окна теперь ограничен разрешением 320 на 240 пикселей.

В самом игровом процессе также произошли корректировки. Игроки в режиме наблюдателя получили возможность взаимодействовать с порталами для телепортации. Броненосцы больше не пытаются свернуться в клубок при погружении в жидкости. Разработчики пересмотрели структуру творческого инвентаря для повышения удобства. Вкладка природных блоков теперь выстроена в логической последовательности от обычного мира к Нижнему миру и Краю, а минералы и блоки распределены по степени их переработки, чтобы упростить поиск нужных игровых ресурсов.

Для создателей модификаций и карт были обновлены версии наборов данных и ресурсов до версий 111.0 и 92.0 соответственно. Появились новые компоненты данных, описывающие топливо для печей и варочных стоек, еду для деревенских жителей, а также параметры видимости мобов при ношении определенного снаряжения. Экран отладки получил поддержку масштабирования интерфейса отдельно от основных настроек игры через комбинацию клавиш F3 и F6. В оверлей отладки добавили отображение частоты обновления экрана и показатель скорости перемещения персонажа, измеряемый в блоках за 1 такт.

Сборка от 16 июля 2026 года также устраняет большое количество ошибок, обнаруженных в предыдущих тестовых версиях. Были исправлены вылеты при генерации мира на границах высоты, проблемы со сном на подушках и соломенных кроватях, а также графические баги, связанные с улучшенным режимом прозрачности. Разработчики исправили неверное поведение дракона Края при полете и восстановили правильное нанесение повышенного урона при попадании в его голову.