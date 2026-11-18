Призы
Выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
Выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Купить Робуксы
Пополнить PlayStation Store
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Широкоформатный монитор GIGABYTE MO34WQC36
РАЗДЕЛЫ
Игры
Новости
Трейлеры
Индустрия
Обновления
Консоли
ПК
Кино и сериалы
Железо
Релизы
Более 30% одобренных США ИИ-чипов, включая NVIDIA H200, предназначались китайским компаниям из военного списка Пентагона
GTA 6 отдала дань "Секретным материалам": за расследование истории с НЛО дают трофей "Истина где-то рядом"
"Persona 6 - не конец": Atlus уже думает о следующих играх и хочет сократить ожидание между частями
Digital Foundry не верит в GTA 6 на Switch 2: консоль может не потянуть даже урезанную версию
Polymega Remix позволит запускать диски PlayStation и Sega Saturn на ПК с Windows 11 - предзаказы уже открыты в Японии
"Сделайте перерыв от GTA 6": в Overwatch стартовал ивент с двойным опытом и 9 бесплатными контейнерами
Утечка GTA VI для Xbox оказалась неполной: помимо EXE-файла отсутствуют важные системные компоненты
Мурлыкающий постапокалипсис: Bethesda и Devcats разрабатывают "кошачий" спин-офф в мире Fallout
Мнения
Аналитика
Обзоры
От редакции
Геймплей
Творчество
Ретро
Подборки
Интервью
Обзор Tanuki: Pon's Summer - уютное лето на BMX
Серые Рыцари: тайный орден Империума, созданный для войны с демонами Warhammer 40,000
Торговый прототип для Project-C The Clouds
Джефф Кили снова дразнит фанатов Valve возможным анонсом HALF-LIFE 3!
Без старых долгов, но в режиме экономии: в каком состоянии авторы Tomb Raider подходят к релизу двух новых игр
Русский нейродубляж трейлера сюжетного дополнения Cronos: Lazarus
Первые 15 минут геймплея GTA 6- ограбление, перестрелки и побег на самолёте
"Шедевр геймдизайна открытого мира, но в 30 FPS даже на PS5 Pro": главное из большого обзора GTA 6 от Kotaku
Файлы
Геймплей
Транспорт
Русификаторы и переводы
Карты
Модели
Для взрослых 18+
Графика
Скины
Resident Evil 4
Cyberpunk 2077
Resident Evil Requiem
The Witcher 3: Wild Hunt
Phantom Blade Zero
Stellar Blade
Resident Evil 2
People Playground
Resident Evil 6
Resident Evil 3
Euro Truck Simulator 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Читы
Таблицы
Чит-моды
Трейнеры
Сохранения
Исправления
Unlocker'ы
Редакторы
Скрипты
Crusader Kings 3
Hearts of Iron 4
Euro Truck Simulator 2
Cyberpunk 2077
The Witcher 3: Wild Hunt
Kingdom Come: Deliverance 2
Crimson Desert
My Summer Car
Final Fantasy Type-0
American Truck Simulator
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Гайды
Геймплей
Предметы
Технические
Локации
Прохождения
Секреты
Достижения
Билды
Grand Theft Auto 6
Phantom Blade Zero
World of Warcraft
Aniimo
Cyberpunk 2077
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Probably Stolen - Cyberpunk Pawnshop Simulator
Fallout 4
Castlevania: Belmont's Curse
The Witcher 3: Wild Hunt
Genshin Impact
Clive Barker's Hellraiser: Revival
Форумы
Главный
Болталка
Железо
Программы и ОС
Консоли
Steam
Смартфоны
Кино
Grand Theft Auto 6
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
The Witcher 3: Wild Hunt
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Euro Truck Simulator 2
Heavy Rain
Sprocket
Need for Speed: The Run
Crimson Desert
The Blood of Dawnwalker
Cyberpunk 2077
Grand Theft Auto 5
Юмор
Галереи пользователей
Цены на игры
Рейтинг пользователей
Flash-игры
Наши сервера
Игры
PC
PS4
PS5
Xbox One
Xbox SX
Switch
Адвенчура
Аркада
Ролевая
Симулятор
Стратегия
Экшен
Ближайшие релизы
Самые ожидаемые
Выбор редакции
Выбор пользователей
Grand Theft Auto 6
Exodus
Euro Truck Simulator 2
Grand Theft Auto 5
GoreBox 27
Phantom Blade Zero
Resident Evil 4
Baldur's Gate 3
Cyberpunk 2077
Grand Theft Auto 4
Red Dead Redemption 2
Metro 2039
Бонусы
Призы
выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Широкоформатный монитор GIGABYTE MO34WQC36
Grand Theft Auto
Пополнить Steam
Купить Робуксы
Пополнить PlayStation Store