Minecraft
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 198 оценок

Утечка исходного кода Minecraft Legacy Console раскрыла невыпущенные версии игры

Extor Menoger Extor Menoger

В сети появилась масштабная утечка исходного кода для версий Minecraft Legacy Console и старых изданий Pocket Edition. Полный масштаб утечки пока остается неизвестным, однако сообщество уже называет это событие грандиозным. Изначально файлы были замечены на форуме 4chan, где пользователи обнаружили директории с данными для консолей PlayStation 3 и Xbox, а также множество файлов на языке C++.

Энтузиасты быстро взялись за изучение файлов. 1 пользователь, владеющий комплектом разработчика для PlayStation 3, подтвердил успешную сборку кода всего за 30 минут. Другому игроку удалось восстановить парящие острова из альфа версий игры, опираясь на найденные в коде данные. Эта находка очень напоминает ранние концепции модификации Aether.

Исследователи также смогли скомпилировать игру на операционной системе Windows 7 Ultimate, используя Visual Studio 2012 в режиме отладки с конфигурацией на 64 бита. В результате был обнаружен скрытый режим отладки, который содержит множество ранее недоступных настроек и даже прямые инструкции по компиляции проекта.

Самым неожиданным открытием стали обнаруженные файлы в формате SWF. Они указывают на существование отмененной версии Minecraft Windows Edition. Это означает, что студия 4J Studios, отвечавшая за консольные порты, в 1 момент работала над теоретической версией игры для ПК. Данный проект создавался еще до появления современной версии Windows 10 Edition, работающей на движке Bedrock.

Игровое сообщество ожидает, что доступ к исходному коду даст огромный толчок для создателей модификаций, которые смогут реализовать множество новых идей на базе старых консольных версий.

