В 2027 году в Великобритании откроется тематический парк развлечений Minecraft World

Компании Merlin Entertainments и Mojang Studios официально анонсировали совместный проект по строительству тематического парка по мотивам видеоигры Minecraft. Новое пространство под названием Minecraft World планируют открыть в 2027 году на территории комплекса развлечений Chessington World of Adventures в Большом Лондоне. Заявленная стоимость строительства составляет 70 000 000 долларов.

Посетителям предложат тематические аттракционы, среди которых будут американские горки, различные интерактивные приключения, игровые зоны в виде кубических блоков, а также специализированные кафе и магазины. В ходе презентации на трансляции Minecraft Live представители студии подтвердили, что консультировать разработчиков парка будут популярные создатели контента по игре.

Представитель компании Merlin Entertainments Анджела Джобсон заявила, что авторы скрупулезно воссоздают аутентичный мир, который позволит игрокам получить новый опыт. Старший креативный директор по развлечениям франшизы Торфи Франс Олафссон отметил, что посетители смогут в буквальном смысле оказаться в Верхнем мире игры вместе с семьей и друзьями.

Сам комплекс Chessington World of Adventures располагается в 35 минутах езды на поезде от лондонского вокзала Ватерлоо. Помимо новых аттракционов, там уже функционируют зоопарк, океанариум и 2 отеля. Разработкой занимается компания Merlin Entertainments, которая ранее создала сеть парков Legoland.