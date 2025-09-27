ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 10 712 оценок

В Minecraft анонсировано обновление Mounts of Mayhem с новыми мобами и копьем

Extor Menoger Extor Menoger

На презентации Minecraft Live студия Mojang анонсировала следующее контентное обновление под названием Mounts of Mayhem, выход которого запланирован на конец 2025 года. Игроков ждут новые враги а также новый вид оружия.

Одним из ключевых нововведений станет наутилус — новый подводный моб. Его можно будет приручить с помощью иглобрюха и использовать в качестве подводного транспорта. Передвигаясь на наутилусе, игрок сможет дышать под водой, что значительно облегчит исследование океанских глубин. В игре также появится враждебная версия этого существа — зомби-наутилус, верхом на котором будет сидеть утопленник.

На суше появятся новые противники: зомби-всадники на зомби-лошадях. Эти мобы будут вооружены новым типом оружия — копьем, которое также станет доступно и игрокам. Особенностью копья является то, что его урон увеличивается в зависимости от скорости передвижения, что делает его эффективным оружием для конных атак. Самих зомби-лошадей, которые ранее были доступны только в творческом режиме, теперь можно будет встретить в мире выживания.

Разработчики сообщили, что опробовать нововведения можно будет в скорых тестовых версиях Java и Bedrock Edition.

12
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Круто... мобы и копье ... люди тут моды делают, которые всю физику переосмысливают, систему автоматизации, которая требует отдельного, не легкого, подхода... и т.д. ... а они:

анонсировано обновление Mounts of Mayhem с новыми мобами и копьем

Только бы создать видимость работы над игрой...

6
TIuBo3aBpuK

Блин-блинский! Опять твои желания не совпадают с виденьем разработчиков!

5