В Minecraft анонсировано обновление Mounts of Mayhem с новыми мобами и копьем

На презентации Minecraft Live студия Mojang анонсировала следующее контентное обновление под названием Mounts of Mayhem, выход которого запланирован на конец 2025 года. Игроков ждут новые враги а также новый вид оружия.

Одним из ключевых нововведений станет наутилус — новый подводный моб. Его можно будет приручить с помощью иглобрюха и использовать в качестве подводного транспорта. Передвигаясь на наутилусе, игрок сможет дышать под водой, что значительно облегчит исследование океанских глубин. В игре также появится враждебная версия этого существа — зомби-наутилус, верхом на котором будет сидеть утопленник.

На суше появятся новые противники: зомби-всадники на зомби-лошадях. Эти мобы будут вооружены новым типом оружия — копьем, которое также станет доступно и игрокам. Особенностью копья является то, что его урон увеличивается в зависимости от скорости передвижения, что делает его эффективным оружием для конных атак. Самих зомби-лошадей, которые ранее были доступны только в творческом режиме, теперь можно будет встретить в мире выживания.

Разработчики сообщили, что опробовать нововведения можно будет в скорых тестовых версиях Java и Bedrock Edition.