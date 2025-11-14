В Minecraft добавили ИИ-мод для генерации 3D-моделей и текстур по текстовому описанию

Вышла модификация falcraft для Minecraft, которая интегрирует в игру возможности искусственного интеллекта. Основные функции мода позволяют игрокам создавать трёхмерные постройки и изменять текстуры блоков с помощью текстовых команд.

Для генерации строения необходимо ввести в чат команду /fal generate, указав желаемый размер и описание объекта. Например, /fal generate 48 medieval castle with towers. После этого нейросеть создаёт 3D-модель, вокселизирует её, подбирает подходящие по цвету блоки и возводит постройку в мире игры. Процесс, по словам разработчика, занимает от 5 до 10 минут в зависимости от сложности и детализации.

Другая возможность мода — ремикс текстур. С помощью команды /fal remix и текстового описания, например, glowing alien texture, можно в реальном времени изменять внешний вид любого блока, на который наведён курсор. Модификация самостоятельно создаёт и применяет динамический ресурс-пак без необходимости перезапускать игру.

Мод работает на версии Minecraft 1.21.1 с загрузчиком Fabric и требует наличия API-ключа от сервиса fal.ai.