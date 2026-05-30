ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 332 оценки

В Minecraft добавят осенний лес и полублоки из шерсти

RedDay13 RedDay13

Разработчики анонсировали новое обновление для Minecraft. В игре появится биом
«Пёстрый лес» (Dappled Forest) с тополями и красными кустарниками, где
можно будет встретить заброшенные лагеря.

Кроме того, игроки получат возможность создавать мягкие диваны: введут плиты и
ступени из шерсти, а также добавят блоки из новой древесины.

Закрытое тестирование нововведений начнётся летом 2026 года. Биом уже показали
на презентации Minecraft Live в рамках TwitchCon May 2026 вместе с тизером Minecraft Dungeons 2

Обновления
3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Immediate Adelmar

только лазил по меню и стало интересно можно ли скачать любую версию и моды с пг, зашёл а там моды с голыми квадратами от голодных детей