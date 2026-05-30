В Minecraft добавят осенний лес и полублоки из шерсти

Разработчики анонсировали новое обновление для Minecraft. В игре появится биом
«Пёстрый лес» (Dappled Forest) с тополями и красными кустарниками, где
можно будет встретить заброшенные лагеря.
Кроме того, игроки получат возможность создавать мягкие диваны: введут плиты и
ступени из шерсти, а также добавят блоки из новой древесины.
Закрытое тестирование нововведений начнётся летом 2026 года. Биом уже показали
на презентации Minecraft Live в рамках TwitchCon May 2026 вместе с тизером Minecraft Dungeons 2
