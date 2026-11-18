В популярной песочнице Minecraft Bedrock Edition как оказалось, всё это время существовала критическая уязвимость. Небольшая лазейка позволяла злоумышленникам выполнять вредоносные скрипты и скрытно загружать вредоносное ПО на ПК игроков под видом стандартных ресурс-паков и графических модов.

Об этой проблеме стало известно благодаря энтузиасту под ником 8Crafter, который обнаружил уязвимость в Minecraft версии с 26.52 по 26.63. Эксплойт активировался, если в архив ресурс-пака помещался специальный файл с названием content.zipe — это давало возможность напрямую вмешиваться в работу внутреннего графического фреймворка игры «Ore UI». Получив доступ к интерфейсному ядру игры, вредоносный скрипт мог удалять все данные об игре, спамить с аккаунта жертвы и даже подключаться к отдельным серверам для получения реального IP-адреса.

Как оказалось, для пользователей Windows угроза оказалась еще серьезнее. При определенных условиях скрипт мог вызывать системные URI-команды и запускать пакетные бат-файлы (.bat), скачивая уже полноценные вирусы и трояны.

Главная опасность уязвимости заключалась в механике работы мультиплеера. В Minecraft при входе на сетевой сервер игра зачастую автоматически загружает необходимые ресурсы мира. Таким образом, игроку даже не требовалось вручную скачивать сомнительные файлы из сети — заражение могло произойти просто при подключении к незнакомому серверу. Проблема затронула Bedrock-версию на ПК, консолях и мобильных устройствах, в то время как классическая Java Edition осталась в безопасности.

Согласвно последним данным, в Mojang оперативно отреагировали на эту угрозу. Студия уже выпустила свежее обновление 26.65, которое полностью закрывает брешь в коде Ore UI и блокирует исполнение посторонних скриптов. Игрокам рекомендуется обновить свои клиенты до актуальной версии.