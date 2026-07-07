В Minecraft появились спальные мешки и подушки: Snapshot 26.3 добавил долгожданные предметы и обновил графику

Mojang выпустила Snapshot 26.3 для Minecraft, в котором появились новые декоративные и функциональные предметы, а также крупные технические изменения. Главными новинками обновления стали подушки и одноразовые спальные мешки, а переработанная система прозрачности обещает заметно улучшить качество изображения.

Подушки доступны в 16 цветовых вариантах. Их можно размещать практически на любой ровной поверхности и использовать в качестве сидений. При этом они не имеют коллизии, благодаря чему подходят как для украшения интерьеров, так и для создания более живых построек. Для изготовления потребуется три шерстяные плиты одного цвета.

Ещё одной новинкой стала соломенная кровать — своеобразный аналог спального мешка. Она позволяет переждать ночь, но не устанавливает точку возрождения. После использования предмет исчезает, поэтому подходит скорее для путешествий, чем для постоянной базы. Крафтится такая кровать из трёх снопов сена, а за один рецепт игрок получает сразу четыре экземпляра.

Не менее важные изменения затронули техническую сторону игры. В Snapshot 26.3 разработчики полностью заменили прежнюю систему отображения прозрачных объектов на алгоритм OIT (Order Independent Transparency). Новая технология должна устранить визуальные артефакты у стекла, воды, листвы и других полупрозрачных материалов, сделав картинку заметно чище.

Кроме того, в снапшоте появилась поддержка готического языка, рецепты зельеварения теперь можно изменять через дата-паки, а также исправлен ряд ошибок, связанных с отображением скинов, работой медных дверей и поведением утопленников.

Как и другие снапшоты, версия 26.3 предназначена для тестирования будущих функций. После сбора отзывов сообщества наиболее удачные изменения войдут в один из следующих крупных релизов Minecraft.