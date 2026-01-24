В Minecraft выйдет "самый милый" дроп: новый облик детёнышей фермерских мобов

Несмотря на то что 2026 год только начался, Mojang Studios уже раскрыла первые особенности следующего дропа для Minecraft. Разработчики подтвердили, что обновление сосредоточится на переработке детёнышей фермерских животных. Всего в игру добавят восемь новых версий малышей-мобов, а протестировать изменения можно уже сейчас через Java-снапшоты и Bedrock beta/preview.

Итоги насыщенного 2025 года

Minecraft завершила 2025 год с высокой активностью. За двенадцать месяцев игра получила сразу четыре дропа. Весной вышло обновление Spring to Life с новыми вариантами животных, зависящими от температуры биомов. Летом появился Chase the Skies, затем осенью — The Copper Age с новыми механиками и существами. Год завершился декабрьским Mounts of Mayhem, добавившим новых мобов и копьё. Такой темп Mojang планирует сохранить и в 2026 году.

Восемь новых версий детёнышей животных

Следующий дроп пока не получил официального названия, но его ключевая особенность уже известна. В Minecraft появятся новые версии детёнышей фермерских мобов. В список входят волчата, котята, поросята, телята, цыплята, детёныши оцелотов, ягнята и крольчата.

Ранее детёныши в игре представляли собой уменьшенные копии взрослых мобов с непропорционально большой головой. В новом дропе подход меняется: у каждого малыша будет собственная модель и текстуры, формирующие индивидуальный внешний вид. По словам гейм-директора Агнес Ларссон, новые версии получат уникальную визуальную идентичность и станут заметно выразительнее.

Визуальные отличия и вариации

Редизайн детёнышей хорошо заметен визуально. Разработчики отдельно отметили изменения глаз: если у большинства мобов в Minecraft они состоят из двух пикселей, то у детёнышей теперь используется всего один, что делает их облик более «милым». При этом каждая разновидность сохраняет связь со взрослой формой. Например, у волчат доступно девять вариантов, а у котят — одиннадцать, соответствующих взрослым версиям.

Обновлённые модели наверняка быстро привлекут внимание игроков, а после релиза дропа их образы могут лечь в основу пользовательских модов, которые можно будет найти на MCPEFOX.

Новые звуки и доработка кроликов

Помимо внешнего вида, разработчики добавили уникальные звуки для некоторых детёнышей. Отдельные аудио-эффекты получили поросята, волчата и котята, что усиливает ощущение живого мира. Дополнительно Mojang переработала взрослых кроликов: у них появились более пушистые хвосты, а также новые анимации, включая вставание на задние лапы и наклон головы.

Бирки с именами теперь можно крафтить

В рамках того же дропа Minecraft получит ещё одно важное изменение — возможность крафта бирок с именами. Для этого потребуется бумага и любой металлический самородок. Ранее такие бирки можно было найти только в сгенерированном луте, выловить при рыбалке или получить через торговлю с библиотекарем. Нововведение заметно упростит жизнь игрокам, которые любят давать имена своим питомцам и животным на фермах.

Когда ждать релиз дропа

Точной даты выхода следующего дропа пока нет. Однако прошлогодний график может служить ориентиром. В 2025 году первый дроп, Spring to Life, вышел в марте. Если Mojang сохранит аналогичный ритм, релиз в 2026 году также может состояться весной, но официального подтверждения этому пока нет.

Даже без дополнительных анонсов уже ясно, что следующий дроп сделает Верхний мир Minecraft заметно более уютным и «милым», добавив игре больше визуального характера без вмешательства в базовый геймплей.