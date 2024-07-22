В ожидании релиза Hollow Knight: Silksong игрок сам сделал игру в Minecraft

Продолжение хардкорного платформера Hollow Knight от Team Cherry было впервые представлено еще пять лет назад. Даже сейчас дата выхода проекта остается неизвестной, а вокруг ходят только не самые приятные слухи и утечки. Один из фанатов игры решил по-своему подбодрить сообщество геймеров, выпустив свою версию Hollow Knight: Silksong в кубическом мире Minecraft.

Энтузиаст под ником Primacon устал ждать дату релиза Hollow Knight: Silksong и поэтому решил взять выпуск игры в свои руки. Используя опубликованные концепты, скриншоты и трейлеры, он попытался воссоздать платформер в Minecraft.

Игроку удалось реализовать полноценный уровень с разнообразными врагами и даже боссом. При этом он сохранил перспективу оригинальной игры, поэтому управление персонажем в Minecraft переходит в 2D формат с видом сбоку. В целом у него получилась интересная интерпретация, которая может помочь скрасить ожидание релиза полноценной игры.