В продаже появились необычные чипсы со вкусом супа из Minecraft ©

Популярная песочница Minecraft от Mojang Studios теперь может похвастаться самой необычной коллаборацией. Разработчики игры совместно с брендом Pringles выпустили чипсы с новым вкусом, который был вдохновлен одним из самых популярных блюд в Minecraft. Теперь фанаты могут попробовать чипсы со вкусом "Подозрительного супа".

"Подозрительный суп" в Minecraft это простое для приготовления блюдо, которое накладывает разные эффекты на игрока, включая негативные. Еда из игры имеет свою определённую долю популярности в сообществе игроков, однако каким может быть вкус чипсов с супом представить сложно. Тем не менее многие геймеры уже делятся в социальных сетях восторженными отзывами.

Судя по реакции игроков, им понравилась забавная задумка и реализация чипсов. Однако от вкуса "Подозрительного супа" многие ожидали больших впечатлений.

Напомним, ранее была представлена полноценная кулинарная книга с разнообразными рецептами блюд из Minecraft.