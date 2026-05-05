В Сети появились первые фото со съёмок продолжения фильма "Minecraft в кино"

В сети появились фотографии со съёмок второй части фильма «Minecraft в кино». Судя по снимкам, Стив запустит собственное производство.

На одной из вывесок, попавшей в объектив, видно, что именно Стив теперь владеет фабрикой по производству чипсов, которая упоминалась в первой части. Похоже, в продолжении он возглавит производственную линию. Главным продуктом, который герой будет продавать, станет та самая «лавовая курица» — известный шуточный мем среди фанатов игры.

Премьера сиквела запланирована на 23 июля 2027 года.