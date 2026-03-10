В Steam появилась страничка слитой версии Minecraft с PlayStation 3 под видом игры от инди разработчика

В начале этого месяца стало известно о масштабной утечке исходного кода Minecraft Legacy Console, раскрывшей невыпущенные консольные версии хита от Mojang. Событие вызвало большой интерес среди моддеров и архивариусов игрового кода, однако сегодня история приняла весьма неожиданный оборот. Особо хитроумные энтузиасты решили нажиться на утечке и попытались выпустить чужой труд под видом своей игры в цифровом магазине Steam.

Группа разработчиков не просто собрала ПК-порт утекшей с консоли PlayStation 3 старой версии, но и завела официальную страницу в магазине Valve. «Новый» кубический проект скромно окрестили Kogama. При этом на странице нагло заявлены поддержка кооперативного мультиплеера и полноценный перевод на русский язык. Релиз этого амбициозного клона намечен ровно через неделю — на 17 марта 2026 года.

Сообщество геймеров в социальных сетях отреагировало на выходку искренним смехом и недоумением. В сети пользователи активно высмеивают наивность авторов, задаваясь вопросом: на что вообще они рассчитывали? Очевидно, что попытка коммерциализировать нелегально выгруженный исходный код интеллектуальной собственности Microsoft прямо на крупнейшей ПК-площадке является настоящим вызовом юридическому отделу IT-гиганта. Аккаунты разработчиков уже начала блокировать на различных площадках, что уже намекает на их активное преследование.

Учитывая, насколько строго корпорация Microsoft относится к своей интеллектуальной собственности, шансы дожить до официального релиза 17 марта у этой игры стремятся к абсолютному нулю. Страница наверняка будет удалена платформой со дня на день, но в качестве примера выдающейся человеческой наглости инцидент явно уже вошел в историю.