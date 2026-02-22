Выход масштабного мода After The Nukes переносит сеттинг Fallout в Minecraft

Команда разработчиков FazBrick Studios представила амбициозный проект под названием After The Nukes. Это масштабная модификация для игры Minecraft версии 1.20.1, которая переносит пользователей в постапокалиптический мир, вдохновленный знаменитой франшизой Fallout. В настоящее время проект находится на стадии расширенной беты и доступен для скачивания на платформе CurseForge.

Проект предлагает хардкорный опыт выживания в опустошенной пустоши. Игрокам предстоит исследовать обширную карту размером 2048 на 2048 блоков, которая наполнена разрушенными мегаполисами, заброшенными ядерными убежищами и опасными базами рейдеров. Модификация включает в себя полноценную систему сюжетных заданий, развитую торговлю и механику взаимодействия с фракциями. Для общения доступно более 60 уникальных неигровых персонажей, разбросанных по разным уголкам мира.

Боевая система претерпела значительные изменения. Арсенал насчитывает свыше пятидесяти видов настраиваемого огнестрельного и холодного оружия. Важной геймплейной особенностью стала возможность поэтапной сборки собственной силовой брони для защиты от радиации и сильных противников.

Главный автор проекта под ником MrFazCraft подтвердил полную совместимость модификации с многопользовательским режимом. Для стабильной работы серверов на этапе тестирования рекомендуется собираться в группы не более шестнадцати человек. Некоторые зрители релизного трейлера заметили визуальное сходство архитектуры с официальным набором Fallout Mash up, однако авторы значительно расширили локации под нужды квестов и новых механик.

Поскольку проект находится в раннем доступе, часть запланированного контента пока находится в разработке. Первые игроки уже сообщили о некоторых недоработках, среди которых слишком быстрое возрождение врагов на локациях. Разработчик оперативно отреагировал на комментарии аудитории и признал ошибку в настройках параметров спавна. Он пообещал исправить баланс появления монстров в ближайшем патче, а также внедрить поддержку популярных графических аддонов для улучшения динамического освещения. Создатели планируют выпускать регулярные обновления вплоть до доведения мода до идеального состояния.