Вышел четвёртый снапшот Minecraft версии 26.4 - добавлен хрупкий лёд и плейлисты для проигрывателей

Mojang выпустила четвёртый снапшот версии 26.4 для Minecraft. В нём появился новый блок — хрупкий лёд, а также функция плейлистов для проигрывателей.

Хрупкий лёд встречается в ледяных пещерах. Если на него наступит игрок или моб, блок начнёт трескаться и со временем разрушится. Пройти по нему без последствий могут только отморозки. Добыть блок можно с помощью «Шёлкового касания». Образуется хрупкий лёд только при горизонтальном соприкосновении воды с синим льдом — неважно, источник это или поток. Перед полным разрушением блок проходит несколько стадий поломки, а разрушение одного блока снижает прочность соседнего хрупкого льда.

Плейлисты для проигрывателей работают так: если поставить сундук над проигрывателем, пластинки из него будут воспроизводиться по очереди. Проигрыватель пропускает пустые ячейки и другие предметы, а после последней пластинки возвращается к первой. Функция работает с обычными сундуками, сундуками-ловушками и всеми вариантами медных сундуков. Если извлечь текущую пластинку, проигрыватель переключится на следующую.

Кроме того, зомби, утопленники и кадавры больше не получают урон от замерзания и эффекта «Обморожение». Утопленники в рыхлом снегу теперь сначала превращаются в обычных зомби, а затем в отморозков. Также добавлены отдельные звуки для обычного, плотного, синего и замороженного льда, а проигрыватель получил новую текстуру — теперь он не похож со стороны на нотный блок.