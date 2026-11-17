Mojang выпустила новый снапшот Minecraft 26.4 для Java Edition. Главным техническим изменением стало то, что Vulkan теперь используется как графический бэкенд по умолчанию вместо случайного выбора. Разработчики отметили, что планируют оставить его основным в финальном релизе, если не возникнет критических проблем.

Помимо этого, в игре появились отдельные настройки тумана. Теперь опция «Улучшенный туман» работает независимо от «Улучшенной прозрачности». Если включить обе, небо и облака будут сливаться с туманом на дальности прорисовки рельефа. Если только туман, то облака останутся четкими. По умолчанию улучшенный туман включен, но отключается на низких настройках графики.

Также была добавлена новая клавиша (по умолчанию R) для повторения последнего выбранного рецепта или сделки с жителями. Улучшена навигация по меню с клавиатуры и работа экранного диктора: теперь он озвучивает книгу рецептов и творческий инвентарь. Кроме того, Mojang сделала поведение раздатчиков data-driven, добавив новый реестр для настройки их действий, а огонь и огонь душ теперь используют звук тушения при разрушении.

Снапшот 26.4 также исправляет множество ошибок, включая краш при прокрутке меню сетевой игры, проблемы с навигацией по книге рецептов с клавиатуры и баги с частицами. Разработчики напомнили, что тестовые версии могут повредить мир, поэтому перед запуском стоит сделать резервную копию.